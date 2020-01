11:41 Uhr

"Spinning Out" Staffel 1: Start, Handlung, Folgen, Besetzung, Stream

Netflix: "Spinning Out" stellt in Staffel 1 die Tücken und Freuden des Eiskunstlaufs ins Zentrum. Hier erfahren Sie mehr zu Start, Stream, Handlung, Folgen, Trailer und Besetzung im Cast.

Das Warten hat ein Ende: Die Staffel 1 der Netflix-Serie "Spinning Out" steht seit Anfang Januar 2020 beim Streaming-Anbieter Netflix zum Download zur Verfügung.

Die wichtigsten Infos rund um Start, Handlung, Besetzung, Stream und Trailer zur Staffel 1von "Spinning Out" finden Sie hier in unserer Übersicht.

"Spinning Out" mit Staffel 1 auf Netflix: Der Start-Termin

Die erste Staffel von "Spinning Out" erschien pünktlich zu Neujahr. So war das Datum der Veröffentlichung Mittwoch, 1.1.2020.

Handlung und Folgen von "Spinning Out" auf Netflix

So beschreibt Netflix die Serie: "Spinning Out" erzählt die Geschichte der talentierten jungen Eiskunstläuferin Kat Baker (Kaya Scodelario), die nach einem schweren Sturz ihre Schlittschuhe an den Nagel hängen will. Als sie jedoch die Chance bekommt, im Paarlauf weiterzumachen, ergreift sie die Gelegenheit, ihre Karriere fortzusetzen und trainiert gemeinsam mit dem begabten, aber arroganten Eiskunstläufer Justin (Evan Roderick). Schon bald stellt sie fest, dass sie ihre privaten Probleme mit der Familie, ihrem Partner und ihren ganz persönlichen Dämonen in den Griff bekommen muss, wenn sich der Traum der großen Karriere doch noch erfüllen soll.

Cast von "Spinning Out": Diese Schauspieler gehören zur Besetzung

Hier geben wir Ihnen einen Überblick zur Besetzung von "Spinning Out", die bislang bekannt gegeben wurden:

Kaya Scodelario als Kat Baker

als January Jones als Carol Baker

als Carol Baker Willow Shields als Serena Baker

Amanda Zhou als Jen

Will Kemp als Mitch

als Mitch Svetlana Efremova als Dascha Glushenko

Mitchell Edwards als Marcus

Sarah Wright Olsen als Mandy Davis

David James Elliott

Johnny Weir als Gabe

Kaitlyn Leeb als Leah

Jonathan Van Ness

Ausführende Produzenten sind Joby Harold, Tory Tunnell, Samantha Stratton und Lara Olsen.

Staffel 1 von "Spinning Out": Stream und offizieller Trailer

Das ist der offizielle Trailer mit deutschem Untertitel:

Die neuen Folgen erscheinen ab dem 1. Januar 2020 auf dem Streamingdienst Netflix. Der Anbieter bietet die Möglichkeit, den Streamingdienst 30 Tage lang kostenlos zu testen, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.(AZ)

