Sporting Lissabon gegen Borussia Dortmund - Infos zur CL-Übertragung und Liveticker

Sporting Lissabon und Borussia Dortmund spielen in der Champions League gegeneinander. Hier bekommen Sie alle Infos zur Übertragung im TV oder im Live-Stream und zum Liveticker.

Der fünfte von sechs Spieltagen der Gruppenphase in der UEFA Champions League steht an. Am 23. und 24. November versuchen die europäischen Spitzenteams ihrem Ziel, das Gewinnen der Königsklasse, ein Stück näher zu kommen. In der Champions League treffen sich die besten Mannschaften der nationalen Ligen auf europäischer Ebene und konkurrieren um den beliebten Henkelpott. Aus der Bundesliga treten der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg an.

In der nächsten Partie treffen Sporting Lissabon und Borussia Dortmund aufeinander. Sie möchten wissen, wann und wo das Spiel ausgetragen wird, wo sie es live mitverfolgen können und wie sich die beiden Teams im bisherigen Turnierverlauf geschlagen haben? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel liefert alle nötigen Informationen zur Übertragung live im TV und im Stream, zur Uhrzeit, zum Sender und zur Bilanz. Außerdem bieten wir Ihnen einen Liveticker zum Spiel.

Sporting Lissabon gegen Borussia Dortmund: Datum, Uhrzeit vom Anstoß

Im kommenden Spiel muss der BVB auswärts in Lissabon ran. Das Spiel der Gruppenphase wird am 24. November um 21.00 Uhr in der portugiesischen Hauptstadt ausgetragen.

CL: Sporting Lissabon - Borussia Dortmund: Übertragung live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Fußballfans müssen auch in dieser Saison kostenpflichtige Anbieter nutzen, um Champions League Spiele verfolgen zu können. Wer jedoch nichts verpassen möchte, hat die Möglichkeit über Amazon Prime und DAZN alle Spiele live zu sehen. Die beiden Anbieter teilen sich die Rechte für die CL-Spiele. Alle Partien, die dienstags ausgetragen werden, gibt es bei Amazon Prime zu sehen. Spiele am Mittwoch, sehen Sie bei DAZN.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zur Übertragung des Spiels Sporting Lissabon gegen Borussia Dortmund:

Spiel: Sporting Lissabon - Borussia Dortmund , Champions League , Gruppenphase

- , , Datum: 24. November 2021

24. November 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Lissabon , Portugal

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Stream: DAZN

Live-Ticker zum Spiel: FC Sevilla - VfL Wolfsburg

Wenn Sie es zeitlich nicht schaffen, alle Spiele live zu verfolgen, bieten wir Ihnen eine gute Alternative. Mit unserem Liveticker verpassen Sie nichts wichtiges aus dem Champions League Spiel zwischen Sporting Lissabon und Borussia Dortmund, aber auch nichts aus allen anderen Spielen der Gruppenphase. Der Liveticker informiert Sie über den aktuellen Spielstand, alle Tore, Wechsel, gelbe und rote Karten und liefert die besten Spielmomente im Kommentar. Auch die Aufstellungen können Sie im Liveticker ansehen.

Hier kommen Sie zum Liveticker:

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Sporting Lissabon - Borussia Dortmund: bisherige Bilanz

Die beiden Teams spielen in der Gruppe C der UEFA Champions League. Die Gruppe besteht aus Borussia Dortmund, Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in der diesjährigen Gruppenphase konnte der BVB mit 1:0 für sich entscheiden. Borussia Dortmund und Sporting Lissabon haben aktuell beide 6 Punkte auf ihrem Konto. Den ersten Platz der Gruppe belegt Ajax Amsterdam mit 12 Punkten. Besiktas ist das Schlusslicht der Gruppe mit 0 Punkten.

Das sind die bisherigen Ergebnisse der beiden Teams in dieser CL-Saison:

1. Spieltag

Besiktas - Borussia Dortmund : 1:2

- : 1:2 Sporting Lissabon - Ajay Amsterdam : 1:5

2. Spieltag

Borussia Dortmund - Sporting Lissabon : 1:0

3. Spieltag

Besiktas - Sporting Lissabon : 1:4

- : 1:4 Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund : 4:0

4. Spieltag

Sporting Lissabon - Besiktas : 4:0

- : 4:0 Borussia Dortmund - Ajax : 3:1

5. Spieltag

Sporting Lissabon - Borussia Dortmund : noch offen

6. Spieltag

Ajax Amsterdam - Sporting Lissabon : noch offen

- : noch offen Borussia Dortmund - Besiktas : noch offen

Das waren die Ergebnisse der bisherigen Aufeinandertreffen:

Das Aufeinandertreffen in dieser CL-Saison ist nicht das erste Treffen zwischen Borussia Dortmund und Sporting Lissabon. Auch in den vergangenen Jahren war diese Partie bereits zu sehen. Dortmund entschied bisher alle Spiele für sich.

Hier ist eine Übersicht über die bisherigen Ergebnisse zwischen Borussia Dortmund und Sporting Lissabon: