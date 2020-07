vor 48 Min.

Spotify löscht rechtsextreme Songs von Rapper

Abonnenten des Musikstreamingdienstes Spotify haben durch massive Kritik bewirkt, dass das Unternehmen die Songs von Chris Ares von der Plattform nimmt.

Spotify hat als Reaktion auf die Kritik von Abonnenten die Songs von Rapper Chris Ares von der Plattform genommen. Laut Redaktionsnetzwerk Deutschland wird der Musiker seit 2016 vom bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz als rechtsextrem kategorisiert. In seinem Debütalbum, das er Anfang Juli veröffentlichte, rappt Ares unter anderem gegen Migranten. "Geh mal lieber weg mit deiner Autotune Migrantenbande" heißt es in seiner Single "Neuer Deutscher Standard". Er bezeichnet sich selbst als "deutscher Junge" und rappt davon, dass die deutsche Jugend verdorben sei.

Wenn @SpotifyDE dagegen nichts unternehmen will, werd ich mir wohl einen anderen Anbieter suchen müssen. Ist ja widerlich.

War bisher eigentlich begeistert, wegen dem tollen Angebot an Punk & Co. — Der Beinmann (@beinmann) July 4, 2020

Nutzer kritisieren Spotify in sozialen Netzwerken

Das Album des in Freiburg geborenen Rappers ist aktuell in den iTunes-Charts auf Rang zwei platziert. Seine Songs landeten in Playlists von Spotify-Nutzern und die beschwerten sich in den sozialen Netzwerken wie Twitter. Auch der FDP-Politiker Konstantin Kuhle kritisiert Spotify in einem Tweet: "Ich habe null Verständnis dafür, dass @SpotifyDE rechtsextremer Musik eine Plattform bietet. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung kann nicht nur durch den Staat alleine verteidigt werden. Auch Private haben eine Verantwortung!". Ares ruft nun auf Instagram dazu auf, sein Album auf der Seite seines Verlags herunterzuladen. Der bezeichnet sich selbst als "heimatverbunden".

.@SpotifyDE hat offenbar die Nazi-Musik des Rechtsextremen #ChrisAres aus dem Programm genommen.



Gut gemacht!



Danke an alle, die sich eingesetzt haben. Vor allem an @robertwagner198, der da toll recherchiert und Druck gemacht hat.



Nazis raus! — DieInsider (@Die_Insider) July 7, 2020

(lesa)

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen