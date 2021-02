vor 32 Min.

Spreewaldkrimi - Totentanz heute am 8.2.21: TV-Termin im ZDF, Handlung, Darsteller

Das ZDF zeigt heute am 8.2.2021 den "Spreewaldkrimi - Totentanz". Wann genau wird der Film ausgestrahlt? Was ist die Handlung des Krimis? Welche Darsteller sind dabei?

Es wird wieder spannend: Das ZDF zeigt heute eine neue Folge "Spreewaldkrimi". Sie heißt "Totentanz". Wann zeigt das ZDF die Folge im TV? Welche Darsteller spielen mit? Ist "Spreewaldkrimi - Totentanz" auch als Stream verfügbar? Wir haben die Antworten.

"Spreewaldkrimi - Totentanz" heute am 8.2.2021 im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Spreewaldkrimi - Totentanz" ist am Montag, 8. Februar 2021, im ZDF zu sehen. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Folge dauert 87 Minuten. Wer nicht so lange warten möchte, der findet "Spreewaldkrimi - Totentanz" schon jetzt als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Worum geht es heute im ZDF-Krimi "Spreewaldkrimi - Totentanz"

Was für eine verhängnisvolle Rückkehr in die alte Heimat: Blogger Lukas aus Frankfurt reist zur Fastnachtsfeierei in den Spreewald. Die Party ist wild, die Nacht kurz. Am Ende der Feierei wird Lukas tot auf einem Acker aufgefunden - ohne Kleider. Wie konnte das Maskenfest mit seinen Jugendfreunden so enden? Hat es etwas mit seinem Livestream zu tun, über den er durchaus kritisch über die Party berichtete?

Fichte taucht ein in eine Welt, in der sich das Analoge und das Digitale immer stärker vermischen. Wurde Lukas umgebracht? Hat ein Drogen- und Alkoholrausch zum Selbstmord geführt? Fichte zieht einen IT-Experten zurate, um den digitalen Spuren des Bloggers zu folgen. Krüger dagegen setzt auf traditionelle Ermittlungsmethoden und seine Intuition.

Für Krüger wird die Zeit in der verwaisten Provinz eine Konfrontation mit dem eigenen Leben und den Herausforderungen, die es so mit sich bringt. Bei jedem Gedanken schwingt eine ordentliche Portion Melancholie mit. Er zieht sich immer mehr ins Private zurück. Gefährdet das die Ermittlungen?

Besetzung: Welche Schauspieler spielen bei „Spreewaldkrimi - Totentanz“ mit?

Thorsten Krüger - Christian Redl

- Fichte - Thorsten Merten

Dr. Marlene Seefeldt - Claudia Geisler-Bading

- Anton Philipp - Ron Helbig

- Lukas Fiebow - Matti Schmidt-Schaller

Nina Doebel - Marlene Tanczik

- Marlene Tanczik Otto Landmann - Enno Trebs

Felix "Glubschi" Rösch - Kjell Brutscheidt

Vicki Konzack - Luzia Oppermann

- Paul Konzack - Karl Schaper

- Georg Schmolka - Thomas Bading

- Frau Doebel - Carina Wiese

- Gastwirt - Robert Mika

