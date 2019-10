vor 42 Min.

Stadia: Release, Kosten, Spiele, Controller - alle Infos im Überblick

Mit Stadia gibt es keine Konkurrenz mehr zwischen PC- und Konsolen-Gamern: Eine Internetverbindung reicht aus. Release, Preis, Spiele, Controller - die Infos.

Stadia ist ein neuer Service von Google, der das Leben für viele Gamer vereinfachen könnte. Lediglich der Chrome-Browser und eine Stadia-Mitgliedschaft sollen in Zukunft ein Spieleerlebnis wie auf Playstation und Co. liefern - die Hardware wird von Google gestellt. Diese wurde bereits ausführlich in der Beta-Phase getestet und konnte Kritiker durch geringe Ladezeiten überzeugen. Wie funktioniert der Service genau? Wann ist der Release-Termin von Stadia? Welche Kosten kommen auf die Nutzer zu? Hier erhalten Sie die Antworten und erfahren mehr zu dem Controller und den Spielen, die für Stadia erhältlich sein werden.

Release: Ab wann ist Stadia erhältlich?

Das Release-Datum für Google Stadia wurde bereits im März auf der Game Developers Conference für November 2019 angekündigt. Das genaue Datum ist noch nicht bekannt, Interessierte können den Service allerdings schon vorbestellen. Stadia ist ein Cloud-Gaming-Dienst, bei dem Spiele in Rechenzentren laufen. Nutzer benötigen nur eine stabile Internetverbindung, um Spiele zu spielen, die sonst nur auf Konsolen oder einem PC mit der entsprechenden Leistung spielbar wären.

Preis: Welche Kosten kommen auf Stadia-Nutzer zu?

Stadia Pro soll 9,99 Euro im Monat kosten und ab November verfügbar sein. Ab 2020 gibt es einen zusätzlichen Dienst und zwar Stadia Base - er ist für Nutzer kostenlos. Die Frame-Rate ist bei beiden Abos gleich: 60 FPS. Doch was ist bei den Diensten anders?

Hier der Überblick:

Stadia Pro

Preis: 9,99 Euro pro Monat

Release: November 2019

regelmäßig Gratis-Titel

maximale Auflösung: 4K, HDR

5.1 Surround Sound

Stadia Base

Preis: kostenlos

Release: 2020

keine Spiele inklusive

maximale Auflösung: 1080p

Stereo Sound

Aktuell kann für 129 Euro die Premiere Edition vorbestellt werden. Darin sind der Chromecast Ultra und eine dreimonatige Stadia-Pro-Mitgliedschaft enthalten. Chromecast ist ein Streaming-Gerät, das über einen HDMI-Anschluss mit dem Fernseher verbunden wird, und Inhalte vom Handy, Laptop oder Smartphone an den Fernseher sendet.

Stadia: Die Spiele im Überblick

Da der Gaming-Service keine Limitierung auf eine einzige Hardware hat, ist die Spiele-Liste für Stadia lang. Sogar Red Dead Redemption 2 und das sehnsüchtig erwartete Spiel Cyberpunk 2077 von CD Project Red sind dabei. Etwa 28 Publisher sind bisher bei Google Stadia vertreten. Hier eine Auswahl im Überblick:

Assassin’s Creed Odyssey, Ubisoft

Borderlands 3, 2K Games

Cyberpunk 2077, CD Projekt

Red Dead Redemption 2, Rockstar Games

Darksiders Genesis, THQ Nordic

Destiny 2, Bungie

Tom Clancy’s The Division 2, Ubisoft

Doom, Bethesda Softworks

Doom Eternal, Bethesda Softworks

Dragon Ball Xenoverse 2, Bandai Namco Entertainment

The Elder Scrolls Online, Bethesda Softworks

Landwirtschafts-Simulator 2019, Focus Home Interactive

Final Fantasy XV, Square Enix

Football Manager 2020, Sega

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft

Gods and Monsters, Ubisoft

Just Dance 4, Ubisoft

Metro Exodus, Deep Silver

Mortal Kombat 11, Warner Bros. Interactive Entertainment

NBA 2K20, 2K Sports

Shadow of the Tomb Raider, Square Enix

Tomb Raider: Definitive Edition, Square Enix

Watch Dogs: Legion, Ubisoft

Wolfenstein: Youngblood, Bethesda Softworks

Was kann der Stadia-Controller?

Vom Aussehen her ähnelt der neue Stadia-Controller einem X-Box-Controller, doch es gibt deutliche Unterschiede. Der Controller bietet einen Schnellzugriff auf Bild- und Aufnahmefunktionen und hat ein Gewicht von 268 Gramm. Eine Besonderheit ist - neben der Möglichkeit sein Spielerlebnis mit einem Klick aufzunehmen - die Assistent-Taste: Durch das eingebaute Mikrofon lässt sich der Google Assistent über den Controller aktivieren. Er ist in vier Farben erhältlich: Clearly White, Just Black, Mitternacht (nur in der Founder's Edition) und Wasabi. Der Kauf eines Controllers alleine reicht nicht aus, um den Stadia-Service zu nutzen. Google möchte mit Stadia Millionen von Nutzern erreichen - vor allem diejenigen, die zuvor wegen der mangelnden Hardware einige Spiele nicht erleben konnten. (AZ)

