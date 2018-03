Staffel 11 von "Akte X" live im TV und Stream sehen

18-Jähriger unter Verdacht

17-Jährige in Flensburg erstochen

Eine 17-Jährige wird Opfer eines Gewaltverbrechens in Flensburg: Rettungskräfte finden sie mit Stichverletzungen in einer Wohnung - Reanimierungsversuche scheitern, sie stirbt. Ein 18-Jähriger ist tatverdächtig. Der Fall erinnert an ein ähnliches Verbrechen in Berlin.