Staffel 2 von "You – Du wirst mich lieben" startet heute: Trailer, Kritik und Besetzung

Welche Frau fällt Joe Goldberg (Penn Badgley) wohl in Staffel 2 von "You - Du wirst mich lieben" zum Opfer? Hier Infos zu Start, Stream, Kritik, Besetzung, Trailer, Folgen und Handlung.

Ab heute, 26.12.19, ist Staffel 2 von "You - Du wirst mich lieben" bei Netflix verfügbar. Die erste Staffel der US-amerikanischen Serie war bereits äußerst erfolgreich und vor allem in Deutschland sehr beliebt. Es geht um Joe Goldberg, der als liebeskranker Stalker vor nichts zurückschreckt.

Alle genauen Infos rund um Start, Handlung, Besetzung, Stream, Kritik und Trailer von "You - Du wirst mich lieben", Staffel 2, finden Sie hier in unserer Übersicht.

"You - Du wirst mich lieben" mit Staffel 2 auf Netflix: Start, Folgen und Handlung

Staffel 2 von "You - Du wirst mich lieben" erscheint an Weihnachten 2019. Das Datum der Veröffentlichung fällt auf Donnerstag, 26.12.19. Derzeit wird vermutet, dass von Staffel 2 zehn Folgen produziert werden, wie es auch schon in Staffel 1 der Fall war.

Mittlerweile wurde auch bestätigt, dass der Protagonist Joe in Staffel 2 nach Los Angeles zieht. "Joe Goldberg kommt nach L.A., aber da er ein waschechter New-Yorker ist, kann ich nicht wirklich behaupten, dass er sich sofort in L.A. verliebt. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Es ist einfach nicht Joes Stadt, was das Ganze sehr unterhaltsam macht", verriet Showrunnerin Sera Gamble kürzlich gegenüber The Hollywood Reporter. In Los Angeles verliebt Joe Goldberg sich auch prompt wieder - in die junge Köchin Love Quinn.

Besetzung von "You - Du wirst mich lieben" in Staffel 2: Schauspieler im Cast

In den neuen Folgen von Staffel 2 wirken gleich mehrere neue Schauspieler mit. Hier geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Hauptrollen von "You - Du wirst mich lieben", die bislang bekannt gegeben wurden:

Joe Goldberg , gespielt von Penn Badgley

, gespielt von Love Quinn , gespielt von Victoria Pedretti

, gespielt von Dr. Nicky, gespielt von John Stamos

Gabe, gespielt von Chris Barnett

Henderson, gespielt von Chris D’Elia

"You - Du wirst mich lieben", Staffel 2: Stream, Kritik und der Trailer

Bislang gibt es noch keine Kritiken zur Staffel 2 von "You - Du wirst mich lieben". Das ist der offizielle Trailer mit deutschem Untertitel:

"You - Du wirst mich lieben" in Staffel 2

Die neuen Folgen erscheinen ab dem 26. Dezember 2019 auf der Streaming-Plattform Netflix. Der Anbieter bietet die Möglichkeit, den Streamingdienst 30 Tage lang kostenlos zu testen, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Sobald sich die ersten Rezensenten rühren, werden Sie es hier erfahren.

