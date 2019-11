vor 17 Min.

Staffel 6 von "Vikings": Start, Handlung, Cast, Stream, Kritik

Hier erfahren Sie alles zu Staffel 6 der Serie "Vikings" auf Amazon Prime Video. Wir verraten, welche Handlung Sie in der finalen Staffel erwartet.

Demnächst erscheint Staffel 6 von "Vikings" auf Amazon Prime Video. Bei der erfolgreichen Serie handelt es sich um eine kanadisch-irische Fernsehproduktion mit einer Prise historischem Hintergrund und einer Menge fiktionalen Elementen. So basiert die Serie lose auf der Geschichte des legendären Wikingers Ragnar Lodbrok und der Schildmaid Lagertha.

Mittlerweile gehört die 2013 gestartete Serie nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur zu den Top Ten der meistgesehenen Serien weltweit. Nach dieser Staffel ist jedoch Schluss: Im Januar 2019 wurde das Ende der Serie nach Staffel 6 bekanntgegeben.

Mehr über Start, Folgen, Handlung, Cast, Stream, Trailer und Kritik von "Vikings" erfahren Sie hier.

Staffel 6 von "Vikings": Start und Stream

Der erste Teil der sechsten Staffel von "Vikings" ist ab nächsten Mittwoch, dem 4. Dezember 2019, auf der Streamingplattform Amazon Prime Video verfügbar.

Als Amazon-Prime-Kunde bekommt man Prime Video für jährlich 69 Euro gratis dazu. Für das Abo von Amazon Prime Video werden als Nicht-Prime Kunde monatlich 7,99 Euro fällig.

Staffel 6 von "Vikings": Folgen, Handlung und Cast

Die sechste und somit letzte Staffel von "Vikings" besteht aus 20 Episoden.

Die Handlung der finalen Staffel: Der Kampf zwischen Ragnars Söhnen um den Thron wird weitergehen. So musste am Ende der fünften Staffel Ivar aus Kattegat fliehen. Bjorn konnte den Thron der Stadt erobern. Ivar wird diese Niederlage wohl nicht auf sich beruhen lassen. Wie er seinen Rückschlag plant, wird sich in der neuen Staffel zeigen. Eins ist sicher: Für den "Knochenlosen" ist Aufgeben keine Option. Zudem wird Lagertha eine besonders wichtige Rolle in Staffel 6 spielen. Der Erfinder von "Vikings", Michael Hirst, verspricht große und unerwartete Offenbarungen in der letzten Staffel.

Das ist der Cast der neuen "Vikings"-Staffel:

Katheryn Winnick, Rolle: Lagertha

Gustaf Skarsgård, Rolle: Floki

Alexander Ludwig, Rolle: Bjorn

John Kavanagh, Rolle: The Seer

Peter Franzen, Rolle: King Harald Finehair

Alex Høgh Andersen, Rolle: Ivar

Marco Ilsø, Rolle: Hvitserk

Jordan Patrick Smith, Rolle: Ubbe

Jonathan Rhys-Meyers, Rolle: Bischof Heahmund

Danila Kozlovsky, Rolle: Prinz Oleg Novgorod

Staffel 6 von "Vikings": Trailer und Kritik

Es gibt noch keine Kritiken zur sechsten "Vikings"-Staffel. Sobald sich daran etwas ändert, erfahren Sie es hier.

Der Trailer zu Staffel 6 von "Vikings" (auf Englisch):

Trailer Vikings Staffel 6

