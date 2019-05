10:04 Uhr

Star DJ Adam Sky verblutet in Luxus-Ressort auf Bali

Der australische DJ Adam Sky ist Medienberichten zufolge am Samstagmorgen in einem Luxus-Ressort verblutet. Er verunglückte, als er einer Freundin helfen wollte.

Der DJ Adam Sky ist am Samstag in einem Luxus-Ressort auf Bali gestorben. Das berichten mehrere Medien - darunter die Zeitung The Sidney Morning Herald sowie das Nachrichtenportal nine news.

Den Berichten zufolge gehen die Ermittler von einem tragischen Unfall aus. Der Musiker wollte seiner persönlichen Assistentin helfen. Diese war am Samstagmorgen vom Balkon eines Hotels vier Meter tief gestürzt und brach sich dabei ein Bein.

Adam Sky ist tot: DJ stirbt bei tragischem Unfall

Weil Adam Sky, der mit bürgerlichem Namen Adam Neat heißt, ihr schnell zur Hilfe eilen wollte, durchschlug er wohl eine Glastür. Dabei verletzte er sich die Pulsadern am Arm, verlor zu viel Blut und starb. Laut Angaben der Polizei soll auch Alkohol im Spiel gewesen sein.

In Asien war Adam Sky ein Publikumsmagnet

Ein Post auf der Instagram-Seite des Musikers bestätigt dessen Tod. Weiter heißt es dort, dass Verwandte und Freunde bereits auf dem Weg nach Bali seien, um sich um weitere Angelegenheiten zu kümmern. Es wird außerdem darum gebeten, die Privatsphäre der Familie zu achten.

In Asien war Adam Sky bereits ein beliebter DJ. Er lebte in Singapur und stand unter anderem mit Fatboy Slim und David Guetta auf der Bühne. (AZ)

