"Star Ocean: First Departure R" - Release, Gameplay, Trailer und Kritik

"Star Ocean: First Departure R" - Release, Gameplay, Trailer, Kritik. Das Videospiel erscheint unter anderem für die PlayStation4.

"Star Ocean: First Departure R" erscheint Anfang Dezember 2019. Wir informieren hier über Release und Gameplay. Auch einen Trailer und die Meinung der Kritik finden Sie hier.

Seit der Tokyo Game Show 2019 ist es bekannt: Dort nämlich wurde mit großem Pomp verkündet, dass "Star Ocean: First Departure R" kurz vor Weihnachten veröffentlicht wird. Wir geben Ihnen die Einzelheiten: Release-Datum, Gameplay, Kritik und Trailer.

"Star Ocean: First Departure R": Was ist der Release-Termin?

Am 5. Dezember 2019 wird "Star Ocean: First Departure R" für PlayStation4 und Nintendo Switch erscheinen. Der Preis liegt bei 20,99 Euro. Der Anbieter Square Enix bietet für PlayStation 4 gegen Aufpreis eine "Digital Deluxe Edition", die zusätzlich den Soundtrack „Star Ocean Live Collection 2019“ enthält. Vorbesteller auf PS4 erhalten zudem ein dynamisches Theme mit einer Illustration von Katsumi Enami sowie Hintergrundmusik aus dem Spiel.

Gameplay von "Star Ocean: First Departure R": Was ist neu? Was ist bekannt?

Das Spiel ist ein High-Definition-Remaster von "Star Ocean: First Departure", das 2007 beziehungsweise 2008 für PSP veröffentlicht wurde. Diese PSP-Version ihrerseits war ein Remake des ersten Teils von "Star Ocean" von 1996, der hierzulande nie für Super Nintendo auf dem Markt war. Demzufolge ist "Star Ocean: First Departure R" genau genommen der HD-Remaster eines Remakes.

Laut der Internet-Plattform 4players.de enthält "Star Ocean: First Departure R" Text in Englisch sowie eine Synchronisation in Englisch und Japanisch. Es soll neue Charakter-Grafiken geben, außerdem einen Speed-Modus für schnellere Fortbewegung und Balance-Anpassungen. Auch von schwereren Kämpfen ist die Rede.

Der Fortschritt ist also unverkennbar: Außer dem Grafik-Update bekommt das Videospiel eine komplette Sprachausgabe, die es im Original für SNES gar nicht gab - jedenfalls nicht außerhalb der Kämpfe. Die Sprachausgabe wurde laut jpgames.de sowohl mit dem Cast des Originals als auch der PSP-Fassung neu eingespielt. Im Spiel kann man zwischen beiden Aufnahmen wechseln.

Die Characters wurden ebenfalls neu gezeichnet, wobei sie sich von den alten Versionen allerdings nicht allzu weit entfernt haben. Sie wurden von Katsumi Enami (Charakter-Designer für "Star Ocean: The Last Hope") neu entwickelt. Zwischen den aktuellen und alten Designs kann hin- und hergewechselt werden.

Tests und Reviews: Was sagt die Kritik zu "Star Ocean: First Departure R"?

Bisher noch nichts, soweit wir das überblicken. Soweit sich die ersten Tester und Rezensenten rühren, werden Sie es hier erfahren. (AZ)

"Star Ocean: First Departure R": Trailer zum Videospiel

