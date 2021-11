Staffel 4 von "Star Trek: Discovery": Das ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt

"Star Trek: Discovery" bekommt eine Staffel 4. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Besetzung, Folgen, Handlung und Trailer.

"Star Trek: Discovery" sollte am 19. November 2021 mit der neuen Staffel 4 auf Netflix starten. Doch zwei Tage vor Start wurde bekanntgegeben, dass die Fans sich noch etwas gedulden müssen. Wann ist der Start? Was ist über die Handlung durchgesickert? Welche Schauspieler gehören zum Cast? Wir sagen es Ihnen.

Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen, die bisher bekannt gegeben wurden, für Sie zusammengefasst.

"Star Trek: Discovery", Staffel 4: Wann ist der Start auf Netflix in Deutschland?

Eigentlich sollte der Start-Termin der 4. Staffel von "Star Trek: Discovery" auf Netflix der Freitag, 19. November 2021, sein. Doch nun teilte der Rechteinhaber von ViacomCBS, der Betreiber von Paramount+, via Twitter mit, dass die Serie zum Streaming-Dienst Paramount+ wechselt.

Paramount+ wird in Deutschland erst Anfang 2022 starten. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Damit ist auch noch unklar, wann Staffel 4 von "Star Trek: Discovery" startet.

Der Streaming-Dienst Paramount+ soll für Sky-Abonnenten im Sky-Cinema Paket ohne Aufpreis und für alle anderen Kunden als separate Kaufoption zur Verfügung stehen. Bisher ist noch nicht bekannt, wie viel Paramount+ über Sky in Deutschland kosten soll.

Auch die bisherigen Staffeln "Star Trek: Discovery" 1 bis 3 sind nun nicht mehr auf Netflix verfügbar. Bisher unklar ist, ob auch andere "Star Trek" Formate wie etwa "Star Trek: Picard", derzeit auf Amazon Prime verfügbar, künftig exklusiv auf Paramount+ laufen.

In den USA bleibt beim Serienstart alles wie gehabt: Dort können die Fans ab Donnerstag, 18. November 2021, die vierte Staffel von "Star Trek: Discovery" ansehen.

Wie viele Folgen hat Staffel 4 von "Star Trek: Discovery"?

Die vierte Staffel von "Star Trek: Discovery" wird voraussichtlich 16 Folgen haben. Hier finden Sie die Infos, die bisher über die Titel bekannt sind:

Folge 1: Kobayashi Maru

Folge 2: Anomaly

Folge 3: Choose to live

Folge 4: All is possible

Folge 5: Titel noch nicht bekannt

Folge 6: Titel noch nicht bekannt

Folge 7: Titel noch nicht bekannt

Folge 8: Titel noch nicht bekannt

Folge 9: Titel noch nicht bekannt

Folge 10: Titel noch nicht bekannt

Folge 11: Titel noch nicht bekannt

Folge 12: Titel noch nicht bekannt

Folge 13: Titel noch nicht bekannt

Folge 14: Titel noch nicht bekannt

Folge 15: Titel noch nicht bekannt

Folge 16: Titel noch nicht bekannt

Sobald es neue Informationen gibt, werden wir diese hier ergänzen.

Was ist zur Handlung der Staffel 4 von "Star Trek: Discovery" bereits bekannt?

Vieles ist natürlich noch Spekulation, aber die Serien-Auguren sind ja daran gewöhnt, aus der jeweils vorangegangenen Staffel den Inhalt in die Zukunft weiterzudenken. Was also wird erwartet?

In Staffel 3 von "Star Trek: Discovery" ist die Föderation mitsamt der Sternenflotte nur noch ein Schatten ihrer selbst - ein reiner Mythos, den kaum noch jemand ernst nimmt. Ein Ereignis mit Namen "The Burn" soll dafür verantwortlich sein. Hoffnung aber ruht auf der U.S.S. Discovery. Gibt es einen Neuanfang?

Staffel 4 dürfte darauf aufbauen - möglicherweise kommt eine Art Reboot der Originalserie "Star Trek: Raumschiff Enterprise". Die neu etablierte Föderation schickt Raumschiffe wie die Discovery aus, um die unendlichen Weiten von Neuem zu erforschen.

Trailer zu Staffel 4 von "Star Trek: Discovery"

Zur 4. Staffel von "Star Trek: Discovery" gibt es bisher nur einen englischen Trailer. Sobald es auch eine deutsche Version gibt, werden wir diesen hier ergänzen. So lange haben wir Ihnen die englisschsprachige Version verlinkt:

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Star Trek: Discovery"

Zur exakten Besetzung der Staffel 4 von "Star Trek: Discovery" hat Netflix sich noch nicht geäußert. Experten gehen davon aus, dass die meisten Darsteller aus Staffel 3 wieder mit an Bord sind. Sobald es hierzu genauere, eindeutige Informationen gibt, werden wir diese selbstverständlich hier anpassen und gegebenenfalls ergänzen.

Solange der Hauptcast aus Staffel 3 für Sie in einer Übersicht:

Schauspieler Rolle Sonequa Martin-Green Commander Michael Burnham David Ajala Cleveland Booker Ian Alexander Gray Michelle Yeoh Philippa Georgiou Doug Jones Commander Saru Anthony Rapp Lt. Commander Paul Stamets Mary Wiseman Ensign Sylvia Tilly Wilson Cruz Dr. Hugh Culber Blu del Barrio Adira

