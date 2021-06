"Star Wars: Andor" auf Disney+: Das ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt

Für Disney+ erscheinen viele "Star Wars"-Serien - darunter "Andor". Hier fassen wir zusammen, was schon bekannt ist.

Mit "Andor" erscheint eine " Star Wars"-Serie für die Streaming-Plattform Disney+, die die Vorgeschichte des Films "Rogue One" erzählt. Im Mittelpunkt steht die Figur Cassian Andor.

Hier erfahren Sie, was rund um Start, Schauspieler, Handlung und Folgen schon zu "Star Wars: Andor" bekannt ist. Dieser Artikel wird regelmäßig mit neuen Informationen aktualisiert.

"Star Wars: Andor": Wann ist der Start auf Disney+ in Deutschland?

Schon im November 2018 gab Disney bekannt, dass eine Prequel-Serie zu "Rogue One" erscheinen soll, die Cassian Andor in den Mittelpunkt stellt. Ende 2020 begannen die Dreharbeiten zu "Andor" - der Release ist aber erst für das Jahr 2022 geplant.

Wie viele Folgen hat die Serie "Andor"?

"Star Wars: Andor" wird nach Angaben von Disney zwölf Folgen umfassen. Länge und Namen der Episoden sind noch nicht bekannt.

Handlung von "Star Wars: Andor"?

"Andor" setzt fünf Jahre vor den Ereignissen von "Rogue One" an und erzählt damit eine Geschichte zwischen den Film-Episoden 1 bis 3 auf der einen Seite und den Episoden 4 bis 6 auf der anderen. Die Heldentaten von Luke Skywalker, Leia Organa und Han Solo liegen also noch in der Zukunft - die Herrschaft des Imperiums ist ungebrochen.

Widerstand gibt es von den Rebellen, zu denen der Pilot und Spion Cassian Andor gehört. Wie seine Geschichte endet, war in "Rogue One" zu sehen. Die Serie zeigt seine genauere Rolle im Widerstand und den schwierigen Kampf der Rebellen gegen die Übermacht des Imperiums.

Besetzung der Serie: Schauspieler Diego Luna spielt Cassian Andor

Bei der Planung von "Rogue One" wollte Regisseur Gareth Edwards, dass Cassian Andor kein stoischer Actionheld, sondern eine warmherzige Figur wird. Bei der Suche nach einem passenden Darsteller fiel die Wahl schnell auf den mexikanischen Schauspieler Diego Luna.

Dieser übernimmt die Rolle auch in der Serie wieder. Außerdem ist er zusammen mit Tony Gilroy auch als Producer für "Star Wars: Andor" verantwortlich.

Es sind noch einige weitere Mitglieder der Besetzung bekannt - auch wenn noch nicht bei allen enthüllt wurde, welche Rolle sie übernehmen werden. Hier ein Überblick:

Diego Luna als Cassian Andor

als Genevieve O'Reilly als Mon Mothma

Stellan Skarsgård

Adria Arjona

Arjona Fiona Shaw

Denise Gough

Kyle Soller

Alan Tudyk wird wohl nicht wie in "Rogue One" in Form von Android K-2SO mitwirken. Zumindest sagte er im Januar 2021 dem Portal Collider, dass er nicht an den Dreharbeiten beteiligt sei.

