Star Wars-Spinoff: Neuer Trailer zu "Solo: A Star Wars Story" ist da

So kennen die Fans den Weltraum-Helden Han Solo: An der Seite des haarigen Chewbacca. Diese Szene stammt aus "Star Wars: Das Erwachen der Macht".

Der neue Trailer zu "Solo: A Star Wars Story" verrät einiges über das neuste Spin-Off im "Star Wars"-Franchise. Unter anderem trifft Han Solo auf Chewbacca.

Han Solo streift durch einen zwielichtigen Hinterhof, Han Solo duelliert sich breitbeinig in der Wüste und dann vor allem eins: Han Solo trifft Chewbacca. Der neue Trailer zum Film "Solo: A Star Wars Story" ist da. Der Weltraum-Revolverheld trifft den haarigen, bärenähnlichen "Wookie", im Millenium Falcon, dem legendär gewordenen Raumschiff aus der Star Wars-Saga. Dabei erfährt er das Alter seines Gefährten Chewbacca: 190 Jahre. "Hast dich gut gehalten", entgegnet Han Solo.

"Solo: A Star Wars Story": Premiere in Cannes

Am 24. Mai kommt das Abenteuer in die Kinos. Bei den Filmfestspielen von Cannes soll der Film seine Premiere feiern. Alden Ehrenreich übernimmt die Rolle des Han Solo, die bisher von Harrison Ford gespielt wurde. Außerdem zu sehen sind Joonas Suotamo als Chewbacca und Donald Glover als Lando Calrissian. Auch Emilia Clarke aus "Game of Thrones" ist dabei. Sie spielt die Rolle der Qi'Ra. Sie will wissen, was ihn antreibt und stellt damit die entscheidende Frage des Trailers: "Ist es Rache? Geld? Oder was anderes?"

Ron Howard führt Regie bei "Solo: A Star Wars Story"

Viel Platz im Trailer nimmt die Figur des Lando ein. Han Solos Komplize fällt vor allem mit flotten Macho-Sprüchen auf: "Vielleicht schnallst du dich besser an, Baby." Regisseur Ron Howard inszeniert das Spin-Off offenbar als Weltraumwestern mit vielen Schießereien, rasenden Raumschiffen und undurchsichtigen Charakteren. Einer davon ist Solos Auftraggeber Tobias Beckett, der ihn und seine Komplizen auf eine zwielichtige Mission schickt.

Der zweite Trailer zu "Solo: A Star Wars Story" ist da.

Harrison Ford spielte Han Solo in vier "Star Wars"-Filmen

Der ursprüngliche Han Solo ist inzwischen 75 Jahre alt : Vier Mal spielte Harrison Ford den vermeintlich zynischen Weltraum-Schmuggler mit weichem Kern als eine Mischung aus draufgängerischem Cowboy und selbstironischem Clown – der wohltuende Gegenpart zum übersteigerten Ernst der Jedis und eine der Erfolgsformeln der frühen „Star Wars“-Filme. (AZ)

