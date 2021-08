Star Wars The Bad Batch - Das erwartet Sie in Staffel 2

Disney Plus bestätigt, dass Staffel 2 von "Star Wars The Bad Batch" kommen wird. Wir verraten Ihnen hier, wann, welche Schauspieler dabei sind und worum es geht.

Seit dem 4. Mai 2021 ist bei Disney Plus eine neue Serie zu sehen: " Star Wars The Bad Batch" dreht sich um eine Gruppe aus Klon-Kriegern, die nach dem Fall der Republik erst einmal herausfinden müssen, wer sie eigentlich sind und sich auf die Suche nach ihrem Schicksal machen.

Der Streaming-Dienst-Anbieter hat nun schon eine Fortsetzung bestätigt: Es wird eine Staffel 2 zu "Star Wars The Bad Batch" geben. Wir haben alle wichtigen Informationen gesammelt und hier in unserem Artikel für Sie zusammengefasst, darunter: Start auf Disney Plus, Besetzung und Handlung.

"Star Wars The Bad Batch" Staffel 2: Start auf Disney Plus

Ein genaues Start-Datum für die Fortsetzung der gerade laufenden Serie "Star Wars The Bad Batch" ist noch nicht bekannt. Laut Disney Plus soll die zweite Staffel schon im kommenden Jahr 2022 erscheinen - doch mehr Informationen gibt es noch nicht. Sobald es Neuigkeiten zum Staffel-Start gibt, erfahren Sie diese hier bei uns.

Diese Schauspieler sind in Staffel 2 von "Star Wars The Bad Batch" zu sehen: Die Besetzung

Die Besetzung der zweiten Staffel der Disney Plus-Serie "Star Wars The Bad Batch" steht, da die Ausstrahlung der ersten Staffel noch nicht beendet ist, ebenfalls noch nicht fest. Wir werden Ihnen ein Update geben, sobald es aktuelle Informationen gibt.

Das passiert in "Star Wars The Bad Batch" Staffel 2: Die Handlung

Aktuell läuft noch die erste Staffel von "Star Wars The Bad Batch" bei Disney Plus. Es sind auch noch gar nicht alle Folgen erschienen. Daher lässt sich noch nicht wirklich sagen, was wohl in Staffel 2 der Serie passieren könnte.

Sobald alle Episoden ausgestrahlt wurden, und ein bisschen deutlicher wird, was Sie wohl in der Serien-Fortsetzung erwarten könnte, werden wir Ihnen weitere Auskünfte geben.

Lesen Sie dazu auch

Darum geht es in Staffel 1

Die "Kloneinheit 99", die in der letzten Staffel von "Star Wars The Clone Wars", die sich selbst als "The Bad Batch" bezeichnet, ist Zentrum der Disney Plus-Serie "Star Wars The Bad Batch". Die Charaktere Sergeant Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair und Echo müssen sich in der neuen Welt - Der Imperator Sheev Palpatine stürzte die Republik und sorgte damit für einen Umbruch - erst einmal zurechtfinden. Daher übernehmen sie verschiedene Missionen als Söldner - und das in der Grauzone der Kriminalität.