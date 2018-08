Stardirigent Daniele Gatti in Amsterdam entlassen

09:53 Uhr

Dirigent Daniele Gatti wurde am Concertgebouw-Orchester in Amsterdam entlassen. Ihm wird sexuelle Belästigung vorgeworfen.

Stardirigent Daniele Gatti wurde am Amsterdamer Concertgebouw-Orchester gekündigt. Ihm wird sexuelle Belästigung vorgeworfen, Musikerinnen hatten über unangemessenes Verhalten geklagt. Darauf hin habe man den Vertrag "mit sofortiger Wirkung" beendet, heißt es von Seiten des Orchesters. "Die Vertrauensbeziehung zwischen dem Orchester und dem Chefdirigenten ist irreparabel beschädigt." Seit 2016 war Gatti Chefdirigent in Amsterdam.

MeToo: Frauen erheben Vorwürfe sexueller Belästigung gegen Daniele Gatti

Die Affäre war nach einem Artikel der Washington Post in der vergangenen Woche ins Rollen gekommen. Dort hatten zwei Sängerinnen Gatti beschuldigt, sie sexuell belästigt zu haben. Die Sopranistin Alicia Berneche, damals 24 Jahre alt, hatte der Washington Post gesagt, dass Gatti ihr 1996 in Chicago eine Übungsstunde angeboten habe. Als sie in seine Garderobe gekommen sei, um einen Termin zu vereinbaren, habe er sie betatscht und geküsst. Eine ähnliche Erfahrung machte die Sopranistin Jeanne-Michèle Charbonnet nach eigenen Angaben vier Jahre später in Bologna. "Ich stieß ihn von mir und rannte aus dem Zimmer", wurde sie zitiert.

Daniele Gatti: Auch andere Dirigenten sollen Frauen belästigt haben

Nach dem Bericht der Washington Post hatte Gatti sich für ein mögliches Fehlverhalten entschuldigt. "Wenn ich mich jemandem genähert habe, tat ich das immer in der völligen Überzeugung, dass das Interesse gegenseitig war", hatte er gesagt. Der in Mailand geborene Gatti hat eine eindrucksvolle Karriere gemacht und mit den besten Orchestern und Opernhäusern der Welt gearbeitet. Er dirigierte regelmäßig in New York, Mailand, Berlin und Wien.

In jüngster Zeit hatten Missbrauchsvorwürfe gegen Prominente aus Politik und Unterhaltungsbranche in den USA für Aufsehen gesorgt. In der Musik kam es zu einem ähnlichen Vorfall in News York: An der Metropolitan Opera trennte man sich von Dirigent James Levine. Auch die Modebranche wurde von Skandalen erfasst. Den berühmten Fotografen Terry Richardson, Bruce Weber und Mario Testino werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. (AZ/dpa)

