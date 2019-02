Starke Rauchentwicklung nach Zwischenfall in Chemiefabrik

13:21 Uhr

In Heidelberg wurde wegen eines Zwischenfalls in einer Chemiefabrik ein Großeinsatz ausgelöst.

In einer Chemiefabrik in Heidelberg ist es am Sonntagmorgen in Folge einer chemischen Reaktion zu starker Rauchentwicklung gekommen.

Starke Rauchentwicklung in einem Heidelberger Chemieunternehmen hat am Samstagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehren geführt. Wegen des beißend riechenden Rauchs wurde zeitweise eine nahe gelegene Autobahn gesperrt. Fünf Menschen erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen, die Bewohner angrenzender Stadtteile und Gemeinden wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Ursache für den Rauch am frühen Morgen sei eine ungewollte Reaktion von 3000 Litern Chemierückständen gewesen, teilte die Polizei mit. In einer Recycling-Maschine haben nach Angaben der Feuerwehr zwei Stoffe miteinander reagiert. Durch ein Überdruckventil konnte der Rauch entweichen.

Der Rauch roch stark, war aber nach Messungen der Feuerwehr nicht gesundheitsgefährdend. Eine Feuerwehrfrau, drei Polizisten und eine Passantin klagten über Kopfschmerzen, teilte die Polizei mit.

Nach rund zweieinhalb Stunden klang die Reaktion ab, die Rauchentwicklung endete. Sicherheitsmaßnahmen an der betroffenen Maschine hätten dazu geführt, dass sich die Maschine selbst abschaltete, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Insgesamt 150 Feuerwehrleute, zum Teil in Schutzanzügen, waren im Industriegebiet in Heidelberg im Einsatz. Über den Tag sollen weitere Messungen durchgeführt werden. Außerdem werde mit dem Betreiber des Unternehmens geklärt, ob und wieweit die Anlage gesperrt werden müsse, sagte der Feuerwehrsprecher. (dpa)

