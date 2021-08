Herzogin Meghan hat eine große Gemeinsamkeit mit Florian Silbereisen

Kaum zu glauben: Herzogin Meghan und Florian Silbereisen teilen etwas ganz Besonderes. Und genau das feiern sie jetzt.

Sie stammt aus der Weltmetropole Los Angeles, er aus dem verschlafenen Tiefenbach in Niederbayern. Sie spricht offen an, was sie wütend macht, auch wenn es gegen die eigene Familie geht. Er vermittelt eine heile Welt und versteckt sein Privatleben hinter einem charmanten Lächeln. Sie fliegt im Privatjet um die Welt – wenn sie nicht gerade ein Baby erwartet –, er schippert mit dem „Traumschiff“ über die Meere.

Florian Silbereisen schaffte 1999 seinen TV-Durchbruch. Foto: Jens Kalaene, dpa

Man könnte meinen, dass Herzogin Meghan und Florian Silbereisen bis auf ihre Jobs – beide sind unter anderem Schauspieler – rein gar nichts gemeinsam haben. Und doch teilen die beiden Stars etwas ganz Besonderes: den Geburtstag. Exakt am selben Tag, viele tausend Kilometer und elf Flugstunden voneinander entfernt, erblickten sie am 4. August 1981 das Licht der Welt. Heißt auch: An diesem Mittwoch feiern beide ihren 40. Geburtstag – und haben sich in all der Zeit nie zu Gesicht bekommen, jedenfalls ist kein persönliches Treffen überliefert. Wer aber in den Lebensläufen der Prinzengattin und des Teilzeit-Schlagersängers stöbert, entdeckt doch mehr Parallelen als auf den ersten Blick ersichtlich.

Silbereisen ist schon viel länger ein König

Beide sind königlich – sie als Mitglied der britischen royalen Familie, er auf dem Thron des Schlagers. Wobei seine Regentschaft weit länger währt, ist er doch schon seit seinem Durchbruch im Fernsehen bei Carmen Nebel im Jahr 1999 der König der (vor allem weiblichen) Volksmusik-Fans. Meghan hingegen war nur zwei Jahre lang Palastbewohnerin, bevor sie sich mit ihrer Familie in die USA zurückzog. Sie klagte die Windsors etwa an, sie wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert zu haben. Mittlerweile wohnt sie mit Prinz Harry, 36, und den Kindern Archie und Lilibet in Kalifornien.

Die Fronten in der Öffentlichkeit sind seitdem klar verteilt. „Amerikaner nehmen Meghan Markle als Rassismusopfer wahr“, sagt die amerikanische Promi-Expertin Ashley Pearson. Für Briten wiederum sei Meghan eine Narzisstin, die den geliebten Harry entführt habe.

Silbereisen und Helene Fischer: einstiges Traumpaar

Auch Florian Silbereisen spaltet, wenn auf weit harmlosere Art und Weise. Entzückt er als jüngster „Traumschiff“-Kapitän aller Zeiten vor allem das Publikum Ü70, macht sein Schwiegermama-Pathos außerhalb der TV- und Schlagerwelt manchen gar aggressiv. An seiner blondierten 80er-Jahre-Frisur hat er aber gearbeitet. Und auch seine Sympathiepunkte schienen zuletzt bei einem breiteren Publikum zu wachsen, während Meghan sich mit jeder Stichelei gegen die Royals mehr Feinde macht.

Helene Fischer und Florian Silbereisen: das Traumpaar der Schlagerwelt. Foto: Britta Pedersen, dpa

Trotzdem und gerade deshalb sind sie und Harry Lieblinge der Klatschpresse. Das gilt auch für Silbereisen. Er „verdankt“ das vor allem seiner einstigen Liebe Helene Fischer. Seit der Trennung der beiden 2018 spekuliert der Boulevard über seinen Beziehungsstatus. Offiziell gilt er seither als Single.

Mit wem auch immer er und Meghan Geburtstag feiern – herzlichen Glückwunsch! Und mal sehen, ob bald das Gerücht die Runde macht, sie hätten heimlich zu zweit auf ihren „Runden“ angestoßen.