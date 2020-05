vor 17 Min.

Start heute: "Black-ish", Staffel 5: Trailer, Folgen, Handlung, Cast

Start-Termin: "Black-ish" ist seit heute auf Amazon Prime Video zu sehen. Hier erfahren Sie alles über die Handlung, die Folgen und die Besetzung. Auch einen Trailer bieten wir Ihnen an.

Staffel 5 der US-amerikanischen TV-Serie "Black-ish" ist seit heute, dem 1. Mai 2020, bei Amazon Prime Video abrufbar. Wir informieren Sie über die Handlung, die Folgen und die Schauspieler im Cast. Am Ende des Artikels können Sie sich einen Trailer ansehen.

"Black-ish": Wann ist der Start bei Amazon Prime Video?

Staffel 5 ist seit Freitag, 1. Mai 2020, auf Amazon Prime Video verfügbar.

Handlung: Worum geht es bei "Black-ish"?

"Black-ish" ist eine US-amerikanische Sitcom aus dem Hause ABC. Anthony Anderson spielt die Figur des Andre Johnson, einem Familienvater aus der etablierten Mittelklasse der USA. Andre "Dre" möchte seinen Kindern ihre kulturelle Identität und ihre afroamerikanischen Wurzeln näherbringen. Dabei steht er zwischen seiner voll in der amerikanischen Kultur aufgegangenen Ehefrau und seinem eher als Traditionalisten daherkommenden Vater.

Moviepilot schreibt zur Handlung: "Andre Johnson, seines Zeichens ein etablierter Bürgers aus der US-amerikanischen Mittelschicht, hat eigentlich alles, was er braucht, um glücklich zu sein: Eine Frau und vier Kinder – von einem gesicherten Einkommen und einem großen Haus ganz zu schweigen. Der Stolz ist ganz auf Andres Seite. Und trotzdem gibt es einen Konfliktherd, dem er vorzugsweise aus dem Weg geht: Seine Identität. Würde er nur auf seine Ehefrau Rainbow hören, könnte er sich komplett in der US-amerikanischen Kultur verlieren, ohne einen Gedanken an seine tatsächlichen Wurzeln zu verschwenden."

"Black-ish" bei Amazon Prime Video: Die Folgen von Staffel 5

Gap Year

Don’t You Be My Neighbor

Scarred For Life

Purple Rain

Good Grief

Stand Up, Fall Down

Friends Without Benefits

Christmas In Theater Eight

Wilds Of Valley Glen

Black Like Us

Waltz In A Minor

Dream Girls And Boys

Son Of A Pitch

Black History Month

#justakidfromcompton

Enough Is Enough

Each One, Teach One

Andre Johnson : Good Person

: Good Person Under The Influence

Good In The ’hood

Fridre Night Lights

Is It Desert Or Dessert?

Relatively Grow

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Black-ish"?

Rolle Schauspieler Synchronsprecher Andre "Dre" Johnson , Sr. Anthony Anderson Jan Odle Dr. Rainbow „Bow“ Johnson Tracee Ellis Ross Diana Borgwardt Zoey Johnson Yara Shahidi Friedel Morgenstern Andre Johnson , Jr. Marcus Scribner Cedric Eich Jack Johnson Miles Brown Julien Neisius Diane Johnson Marsai Martin Hedda Erlebach

"Black-ish": Der Trailer zur Serie bei Amazon Prime Video

