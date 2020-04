13:25 Uhr

Start von "Artemis Fowl" verschoben: Infos zu Handlung und Trailer

"Artemis Fowl" soll nicht im Kino, sondern auf Disney+ laufen. Alle Infos zu Start, Handlung, Schauspielern, Trailer, Länge und FSK finden Sie hier in der Übersicht.

Nach der Absage des Kinostarts der Literaturverfilmung "Artemis Fowl" soll der Film nun auf Disney+ veröffentlicht werden. Die Fans der Buchreihe diskutieren die Umsetzung des Stoffs bereits jetzt kontrovers. Alle Infos zum verschobenen Start-Termin sowie zu Handlung, Cast, Länge und FSK finden Sie hier. Zudem zeigen wir Ihnen den aktuellen Trailer zum Film.

"Artemis Fowl": Kino-Start abgesagt - wann ist der Start-Termin auf Disney+?

Der Film sollte ursprünglich am 11.6.20 in die deutschen Kinos kommen - allerdings hat Disney diesen Termin aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt und angekündigt, den Film stattdessen auf dem Streamingdienst Disney+ zu veröffentlichen. Ein genauer Start-Termin wurde noch nicht benannt. Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Handlung: Darum geht es bei "Artemis Fowl"

Der 12-jährige Artemis Fowl entstammt einer irischen Gangsterfamilie, und auch er verfügt bereits in jungen Jahren über einen kriminellen Instinkt. Als sein Vater gleichen Namens entführt wird und böse Mächte versuchen, die Welt aus den Angeln zu heben, verbündet sich Artemis mit der Elfe und Offizierin der Zentralen Untergrund-Polizei Holly Short, um das Schlimmste zu verhindern.

Im Vergleich zur Buchreihe hat Disney bei der Handlung einige Änderungen vorgenommen. Bei den Fans stoßen die ersten Eindrücke aus den Filmen bislang kaum auf Gegenliebe.

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Artemis Fowl"

Der Cast von "Artemis Fowl" vereinigt Schauspiel-Nachwuchs und Top-Stars. so konnte Regisseur Kenneth Branagh (Thor, Mord im Orient Express) für den Film unter anderem Colin Farrell und Judi Dench verpflichten.

Die Besetzung im Überblick:

Ferdia Shaw als Artemis Fowl II

als Artemis Fowl II Lara McDonnell als Holly Short

als Josh Gad als Mulch Diggums

als Mulch Diggums Tamara Smart als Juliet Butler

Nonso Anozie als Artemis' Butler

Colin Farrell als Artemis Fowl I

als Artemis Fowl I Judi Dench als Commander Root

Das ist der aktuelle Trailer zu "Artemis Fowl"

Um die Zeit bis zur Veröffentlichung des Films zu verkürzen, präsentieren wir Ihnen an dieser Stelle den aktuellen Trailer:

"Artemis Fowl" auf Disney+: Länge und FSK des Films

"Artemis Fowl" soll eine Länge von 115 Minuten haben. Durch die Verzögerung des Release ist aktuell noch nicht bekannt, wie die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) den Film bewertet. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Stream: So können Sie "Artemis Fowl" sehen

Disney+-Kunden können sich freuen: Sie können "Artemis Fowl" durch die Absage des Kino-Starts nach Release direkt auf dem Streaming-Portal sehen. Das Abo für Disney+ kostet 6,99 Euro im Monat beziehungsweise 69,99 Euro im Jahr.

