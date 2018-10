13:11 Uhr

"Stefan Raab live": Details zu Konzept und Gästen der Live-Show

Stefan Raab steht am Donnerstag in Köln vor 20.000 Zuschauern auf der Bühne. Jetzt wurden Details zu Konzept und Übertragung von "Stefan Raab live" bekannt.

Stefan Raab ist zurück. Statt im kleinen Fernsehstudio von "TV Total" tritt er am kommenden Donnerstag in der Kölner Lanxess-Arena auf - vor 20.000 Zuschauern. Jetzt sind Details zur Show bekannt geworden.

"Stefan Raab live": Elton und Lena Meyer-Landrut sind wohl dabei

"Oh mein Gott! Er ist wieder da" heißt es im Trailer zur Show, der schon vergangenes Jahr erschien. Der Kölner Express und die Bild-Zeitung veröffentlichten jetzt Details zur Show. Demnach gibt es wohl zwei Themenblöcke: Einer bestehe aus "Gags, Sketchen und Einspielfilmen sowie den Neuigkeiten der vergangenen Wochen", der andere aus "geladenen Gästen".

Kommt Ihnen bekannt vor? Klar, es ist das selbe Late-Night-Konzept wie in Raabs alter Show "TV Total". Auch seine Band "The heavy Tones" ist wieder dabei. Länger wird die Show allerdings, 150 Minuten soll die sie dauern.

Laut Bild stehen auch die Gäste fest. Dazu gehören die Komikerin Carolin Kebekus, musikalische Wegbegleiter Raabs wie Max Mutzke oder Lena Meyer-Landrut und natürlich sein alter Sidekick Elton.

"Stefan Raab live" wohl auch im TV

Wo die Show zu sehen sei, wird Raab im Trailer gefragt. "In Köln", sagt er. "Und wo noch?" Antwort: "Nur in Köln." Ganz so exklusiv ist die Veranstaltung dann aber doch nicht. Sie wird wohl von ProSieben ins Programm geschaltet. Youtuber Aaron Troschke moderiert. Wer live in Köln dabei sein möchte, kann sich hier noch Karten sichern, muss dafür aber mindestens 49 Euro auf den Tisch legen. Wer am Donnerstag keine Zeit hat, kann Raab auch am 17. November und 8. Dezember live sehen.

Noch vor einigen Jahren hätte man sich deutsches Fernsehen ohne Raab gar nicht vorstellen können. Auch wenn es ein altes Video von ihm gibt, auf dem er im Alter von etwa 30 Jahren prophezeit, "nicht im Fernsehen alt werden " zu wollen. Bekannt wurde er beim Musik-Sender Viva, den Mainstream erreichte er zunächst mit der Late-Night-Show "TV Total" und später mit Prime-Time-Mega-Events wie der "Wok WM" und dem "TV Total Turmspringen". (AZ)

