Steffen Henssler gibt "Schlag den Henssler" auf

Steffen Henssler trat als Nachfolger von Stefan Raab im Spielformat "Schlag den Raab" an. "Schlag den Henssler" wird allerdings schon nach einem Jahr abgesetzt.

Stefan Raab hat sie von 2006 bis 2015 zu einer der beliebtesten Spielshows im deutschen Fernsehen gemacht: "Schlag den Raab", die ProSieben-Show, in der Kandidaten in verschiedenen Disziplinen gegen den Showmaster antraten. Nach Raabs TV-Aus im Jahr 2015 übernahm Star-Koch Steffen Henssler im vergangenen Jahr die Show.

Steffen Henssler lockte drei Millionen Zuschauer weniger vor den Fernseher als Raab

Dass "Schlag den Henssler" allerdings nicht annähernd den Erfolg des Show-Vorgängers erreichen kann, wurde schnell klar. Zuletzt konnte Henssler nur noch 1,1 Millionen Zuschauer vor den Fernseher locken - fast drei Millionen weniger als Raab. Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern lag der Marktanteil mit nur 7,9 Prozent so tief wie noch nie.

Spiel 13 von 15: „Crazy Carts“. Stefan Raab raste gegen einen Studiogast im Kreis herum. Es waren Spiele wie dieses, die dem Entertainer und Millionen Zuschauern in den vergangenen Jahren besonders gefielen und Raabs Ruf als „Show-Innovator des deutschen Fernsehens“ festigten. Bild: ProSieben/Willi Weber

Noch am vergangenen Wochenende lief das Format über den Bildschirm - für den Star-Koch allerdings zum letzten Mal. Denn zwar konnte er am Samstag seinen Kontrahenten Thomas in der Show besiegen, doch an den Quoten änderte das nichts.

Nun veröffentlichte ProSieben ein Statement des Star-Kochs, in dem er das Show-Aus erklärt: "Mir war von Anfang an klar, dass es kein Spaziergang wird, diese Sendung zu übernehmen."

Wird das Format von "Schlag den Henssler" von ProSieben weitergeführt?

Selbstkritisch heißt es weiter: "Ich habe alles gegeben, aber man braucht nicht lange um den heißen Brei herumzureden: Der Zuschauer will mich in dieser Rolle nicht sehen und das muss man einfach akzeptieren. Und deswegen heißt es jetzt: Mund abwischen und ab ins nächste Abenteuer."

Ob das Format ohne Henssler weitergeführt wird, hat der Sender noch nicht bekanntgegeben. (AZ)

