Stein-Attacke auf Einsatzkräfte: Ermittler hoffen auf Hinweise

Das kann und darf so nicht passieren! Wenn Rettungskräfte angegriffen werden, hört der Spass endgültig auf!

In diesem Fall handelt es sich ja sogar um einen gezielten Anschlag! Dass es dabei keine Verletzten gab, ist wohl kaum den Tätern anzurechnen! Steine in der gezeigten Größe können tödlich sein! Muss es erst soweit kommen????

Unverständlich ist mir, dass der Gesetzgeber es nicht schafft diese Terroristen in die Schranken zu weisen! Jeder Angriff auf eine Uniform, sei es Rettungsdienst, Feuerwehr, THW oder Polizei ist ein terroristisch motivierter Angriff und sollte genau so bewertet und bestraft werden!!!

Warum lässt man die vorläufig Festgenommenen wieder frei??? Sowas gehört für Jahre in den Knast! Mit Geldstrafen und Bewährung kommt man da nicht weit.

Muss es erst soweit kommen, dass Rettungskräfte sich nicht mehr an Einsatzorte trauen, da es sich um einen Hinterhalt solcher IDIOTEN und TERRORISTEN handeln könnte??? Müssen erst Menschen sterben????

Meine Forderung: Für jeden, dem eine Beteiligung an einem solchen Angriff nachgewiesen werden kann: MINDESTSTRAFE 5 Jahre Knast! MINDESTSTRAFE für den / die Initiator(en): 10 Jahre! Zuzüglich der Strafen für verursachte Verletzungen und Sachschäden!

Für Terroristen sollte es auch keine vorzeitige Entlassung wegen "Guter Führung" geben!

Solche Taten werden VORSÄTZLICH verübt! Also wollen diese Täter vorsätzlich Menschen schwer verletzen oder töten!

WANN ENDLICH ERLÄSST MAN ENTSPRECHENDE GESETZE ODER PASST EXISTIERENDE GESETZE ENTSPRECHEND AN?????



