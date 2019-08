12:20 Uhr

Stereostrand-Festival 2019 in Aichach: Termin, Bands, Spielplan, Tickets

Beim Stereostrand-Festival 2019 in Aichach gibt es einige Acts. Die Infos zu Termine, Spielplan, Bands und Tickets können Sie hier bei uns nachlesen.

Das Stereostrand-Festival 2019 in Aichach startet am kommenden Wochenende. Los geht es am Freitag, 9. August, mit dem Einzug der Festwirte. Bis Samstag, 10. August, hat das Festival auf insgesamt drei Bühnen ein volles Programm mit insbesondere alternativen, lokalen Bands zu bieten.

Das am Sandepot angelegte Festival ermöglicht es bei heißem Wetter, sich auch mal kurz in der Paar abzukühlen. Zudem gibt es für die Besucher rund um das musikalische Angebot auch Essen und Getränke im Biergarten, sowie Verkaufsstände mit selbstgemachten Kunsthandwerken.

Alle Informationen zum Spielplan mit den Bands und wo man noch Tickets bekommt, finden Sie hier in der Übersicht.

Stereostrand-Festival 2019, Aichach: Bands, Programm und Spielplan

Beim Stereostrand-Festival 2019 in Aichach erwarten die Besucher besonders regionale Bands, die ganz unterschiedliche Genres vertreten. Von traditioneller Blasmusik bis Folk, Indie, Rap, Ska und Rock kommt wohl jeder auf seine Kosten. Den Spielplan für das zweitägige Festival am Sandepot gibt es hier im Überblick:

Programm für Freitag, 9. August:

15.30-16.30 Uhr: Einzug der Festwirte mit den Pipinsrieder Musikanten auf der Bühne am Bach

16.30-17.00 Uhr: Salt'n'Vinegar auf der Bühne am Bach

15.45-16.15 Uhr: Gitarrengruppe um Uli Mill auf der Bühne im Garten

16.15-17.00 Uhr: Kindertheater auf der Bühne im Garten

17.30-18.15 Uhr: Konrad Küchenmeister auf der Bühne am Bach

18.15-19.00 Uhr: Swutscher auf der Großen Bühne

19.30-20.15 Uhr: Theangelcy (ISR) auf der Großen Bühne

20.45-21.45 Uhr: Dota auf der Großen Bühne

22.15-23.30 Uhr: Neonschwarz auf der Großen Bühne

Programm für Samstag, 10. August:

13.30-14.15 Uhr: Moni auf der Bühne am Bach

14.30-15.30 Uhr: Charlotte Campbell auf der Bühne im Garten

14.45-15.30 Uhr: Hochzeitskapelle auf der Bühne am Bach

15.30-16.30 Uhr: Erwin Behrendt auf der Bühne im Garten

16.00-16.45 Uhr: Donkeyhonk Company auf der Bühne am Bach

16.45-17.30 Uhr: Carpet auf der Großen Bühne

18.00-18.45 Uhr: Yellow Umbrella auf der Großen Bühne

19.15-20.00 Uhr: Dream Wife auf der Großen Bühne

20.30-21.30 Uhr: The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra auf der Großen Bühne

22.00-23.30 Uhr: Dicht & Ergreifend auf der Großen Bühne

Das Stereostrand-Festival 2019 in Aichach: Wo gibt es Tickets?

Wer das kommende Wochenende in Aichach beim Stereostrand-Festival 2019 verbringen möchte, braucht davor noch ein Ticket. Die Eintrittskarte gibt es direkt im Ticket-Shop des Veranstalters zu kaufen. Dabei können Interessierte zwischen Tages-, Familien- und Wochenendtickets auswählen. Kinder im Alter von bis zu 11 Jahren dürfen das Festival kostenlos besuchen. (rlb)

