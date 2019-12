vor 25 Min.

Stewardess erzählt: Mann gibt First-Class-Platz an 88-Jährige - und erfüllt Traum

Was für eine Weihnachtsgeschichte: Ein Mann soll auf einem Flug nach New York einer 88-Jährigen seinen First-Class-Platz überlassen haben - und erfüllt ihr damit einen großen Traum.

Es ist eine Geschichte, die fast zu schön ist um wahr zu sein. Doch gerade in der Vorweihnachtszeit trifft sie bei vielen Menschen einen Nerv.

Einmal im Leben eine Flugreise ganz nah am Piloten erleben - das hatte sich eine 88 Jahre alte Dame schon lange gewünscht. Kurz vor Weihnachten wurde aus ihrem größten Traum nun offenbar Wirklichkeit - dank der Courage eines First-Class-Passagiers, der auf einem Flug von London nach New York einfach kurzfristig tauschte.

Flug von London nach New York: Mann überlässt einer Seniorin seinen First-Class-Platz

So erzählt es zumindest eine Flugbegleiterin auf Facebook: Die Nutzerin namens Leah Amy war von dieser warmherzigen Aktion offensichtlich derart gerührt, dass sie in einem Post auf Facebook davon erzählte. Nun geht diese Geschichte von ihren beiden "Lieblings-Passagieren" um die Welt und wird tausendfach in den Sozialen Netzwerken geteilt.

Sie habe auf all ihren Flügen bereits jede Menge Fußballstars, Supermodels und Hollywood-Stars betreut, teilt die Stewardess Leah Amy ihren Followern auf Facebook mit. "Doch jetzt erzähle ich euch von meinen beiden liebsten Passagieren jemals: Jack und Violet."

Wie die Britin schreibt, habe Jack für sich und seine Familie Sitze in der First Class gebucht, um die Weihnachtszeit zu Hause in New York zu verbringen. Doch als er sich ein wenig im Flugzeug bewegte, sei er auf die 88 Jahre alte Dame getroffen, die einen Economy-Platz nahe der Toiletten gebucht hatte.

Kurzerhand habe er sich entschlossen, die Sitze zu tauschen - einfach aus Höflichkeit - und zwar ohne, dass ihn jemand darum gebeten hätte. "Anschließend saß er selbst den ganzen Flug über direkt in der Reihe bei den Toiletten, aber ohne einen Pieps zu machen oder nach etwas bestimmtem zu fragen", so die Flugbegleiterin Leah Amy.

Flugbegleiterin macht Fotos von der Aktion und teilt sie auf Facebook

Die 88-jährige Seniorin konnte es demnach zunächst kaum glauben. Als Krankenschwester habe sie früher in ihrem Leben schon in Großbritannien und den USA gearbeitet. Schon eine ganze Weile habe sie ihre Tochter in den USA nicht mehr besuchen können, weil sie sich einer Knie-Operation unterziehen musste. Nun hat es endlich geklappt - und mit dem Sitz in der First Class gehe nun auch ihr größter Traum in Erfüllung.

Weil sie Sorge hatte, dass ihre Tochter ihr die unglaubliche Geschichte nicht abnehmen würde, habe die Seniorin die Flugbegleiterin gebeten, zum Beweis noch ein Foto machen - gemeinsam mit Jack und auch mit der Crew.

Da sie von der 88-Jährigen keine Mailadresse oder anderen Kontaktdaten hatte, teilte die Stewardess Leah Amy die Geschichte auf Facebook - in der Hoffnung, die Bilder würden über die Medien zur Seniorin gelangen. Das ist nun gelungen: Das moderne Weihnachtsmärchen ging viral - ob es nun wirklich so passiert ist oder nicht. (zian)

