Sting gibt Konzert in Neu-Ulm - Vorverkauf startet in Kürze

Popstar Sting kommt nach Neu-Ulm. Im Juni 2020 wird er dort ein Open-Air-Konzert spielen. Der Vorverkauf startet bereits in dieser Woche.

Ein großer Star kommt nach Neu-Ulm: Sting wird im Juni 2020 im Wiley Sportpark ein Freilichtkonzert geben. Wann der Vorverkauf beginnt.

Jetzt kommt er doch: Der britische Weltstar Sting wird im nächsten Sommer in Neu-Ulm auftreten. Am 27. Juni 2020 wird er ein Freilichtkonzert im Wiley Sportpark geben. Das bestätigte jetzt der Veranstalter Allgäu Concerts.

Eigentlich sollte Sting schon im Juli dieses Jahres in Neu-Ulm auftreten, doch kurz vor knapp erhielt der Veranstalter noch die Absage. Auch sein Konzert in Stuttgart musste der Sänger absagen, weil er offenbar krank geworden war.

Im kommenden Jahr soll es nun aber klappen. Wie die Veranstalter mitteilen, beginnt das Konzert am 27. Juni 2020 um 20 Uhr. Die Eintrittspreise für den Abend mit dem Weltstar liegen zwischen knapp 75 Euro und gut 270 Euro.

Der Vorverkauf für das Konzert beginnt schon am kommenden Freitag, 1. November um 10 Uhr vormittags. Erhältlich sind Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie auch online bei Allgäu Concerts.

Die Karten dürften schnell vergriffen sein, denn der Weltstar ist immer noch sehr beliebt. Sting ist nicht nur Sänger, sondern auch Komponist, Schauspieler und Schriftsteller. Er wurde 1951 im englischen Newcastle geboren und zog 1977 nach London, um dort gemeinsam mit Stewart Copeland und Andy Summer die Band The Police zu gründen.

Was Fans beim Konzert von Sting in Neu-Ulm erwartet

Die Gruppe veröffentlichte insgesamt fünf Alben, gewann für ihr Wirken sechs Grammys und zwei Brit Awards und wurde 2003 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Schon ab 1985 machte Sting immer wieder auch erfolgreich als Solo-Künstler Musik. Auch dafür erhielt Sting noch einmal 11 Grammys und zwei Brit-Awards.

Kürzlich veröffentlichte der Brite sein aktuelles Album "Sting: My Songs", auf welchem er seine bekanntesten Hits noch einmal neu präsentiert. Es ist eine bunte Mischung aus Hits von The Police, aber auch mit Songs aus seiner Solo-Karriere, die Sting nun auf seiner Welt-Tournee präsentiert. Auch die Fans, die bei dem Konzert in Neu-Ulm dabei sind, dürfen sich auf dieses Programm freuen. (zian)

