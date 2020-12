22.12.2020

Stirb Langsam heute im TV: Sendetermine an Weihnachten 2020, Handlung, Besetzung

Bruce Willis spielt die Hauptrolle in "Stirb langsam". Der Film ist an Weihnachten wieder im TV zu sehen. Alle Infos zu den Sendeterminen 2020 lesen Sie hier.

"Stirb langsam" läuft heute im TV: Hier erfahren Sie alles Wichtige über Sendetermine, Handlung und Besetzung des Films.

Von David Reitschuster

Der Action-Film "Stirb langsam" läuft auch dieses Jahr wieder Fernsehen. Der Film ist ein echter Klassiker und startete erstmals 1988 in den Kinos. Wann läuft der Spielfilm im TV? Alle wichtigen Infos über Sendetermine und Sendezeit, Handlung und den mitwirkenden Schauspielern erhalten Sie hier.

"Stirb langsam": Alle Sendetermine an Weihnachten 2020

Hier finden Sie die Sendetermine und Sendezeiten von "Stirb langsam" im Überblick:

Sendetermin Sendezeit Sender Dienstag, 22.12.2020 20.15 Uhr Sat. 1 Donnerstag, 24.12.2020 22.25 Uhr Sat. 1

Handlung: Darum geht es im Action-Film "Stirb langsam"

Der in New York lebende Polizist John McClane reist an Heiligabend nach Los Angeles, um mit seiner Noch-Ehefrau Holly und seinen Kindern gemeinsam Weihnachten zu verbringen. Dort wird er von Holly auf der Weihnachtsfeier ihrer Firma erwartet. Als die Feierlichkeiten starten sollen, wird das Bürogebäude von schwer bewaffneten Räubern gestürmt. Die Gangster wollen den Tresor der Firma ausrauben und kappen daher alle Verbindungen des Gebäudes nach außen und nehmen die Gäste der Feier als Geiseln.

McClane schafft es als Einziger, den Terroristen zu entkommen und versucht, die Polizei zu verständigen. Dies gelingt ihm aber nicht, denn er wird von den Gangstern dabei entdeckt. Er schafft es jedoch den Polizisten Al Powell auf sich aufmerksam zu machen, welcher das FBI hinzuzieht. Die Beamten vor Ort nehmen die Warnungen von McClane jedoch nicht ernst, weshalb sich dieser gezwungen sieht, selbst weiter die Verbrecher zu bekämpfen. Seine einzige Unterstützung ist dabei der Polizist Al Powell, mit dem er über Funk in Kontakt steht und welcher im Laufe des Films zu seinem Freund wird.

Darsteller in "Stirb langsam": Diese Schauspieler sind mit dabei

Hauptdarsteller des Films ist Bruce Willis der die Rolle des John McClane spielt. In unserer Auflistung erhalten Sie einen Überblick über alle Darsteller des Films.

Bruce Willis : John McClane

: Alan Rickman : Jack Gruber

: Bonnie Bedelia : Holly Gennero McClane

: Holly Gennero Reginald Vel Johnson : Sgt. Al Powell

: Sgt. Alexander Godunov: Charlie Vreski

Paul Gleason: Deputy Police Chief Dwayne T. Robinson

Robert Davi: FBI Special Agent Johnson

Special Agent De’voreaux White: Argyle

James Shigeta : Joseph Yoshinobu Takagi

: Hart Bochner : Harry Ellis

: Harry Ellis William Atherton: Richard Thornburg

Clarence Gilyard Jr.: Theo

Grand L. Bu sh: FBI-Agent Johnson

sh: FBI-Agent Rick Ducommun: Walt

Mary Ellen Trainor: Gail Wallens

Andreas Wisniewski : Tony Vreski

: Tony Vreski Al Leong: Oliver

Dennis Hayden: Eddie

Wilhelm von Homburg: James

