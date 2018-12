14:13 Uhr

Störung bei Vodafone: Internet, Festnetz und Mobilfunk fallen aus Panorama

Vodafone-Kunden müssen heute bundesweit mit Störungen rechnen. In vielen deutschen Städten gibt es Ausfälle des Mobilfunk-Netzes und Probleme beim Festnetz.

Eine Störung legt das Vodafone-Netz in mehreren deutschen Städten lahm. Vodafone-Kunden müssen mit Einschränkungen rechnen.

Bei Vodafone liegt derzeit eine großflächige Störung bei der Telefon-, Mobilfunk- und Internetverbindung vor. Die Service-Webseite allestörungen.de meldete am Mittag, dass unter anderem das Stadtgebiet Augsburg betroffen ist.

Kein Anschluss im Vodafone-Netz: Störung legt Mobilfunk, Internet und Festnetz lahm

Aber auch in anderen Städten der Region waren Anschlüsse betroffen. Besonders viele Störungsmeldungen kamen aus dem Großraum München. In der Region um Augsburg wurden zudem in den Städten Günzburg und Ulm Störungen bei Vodafone gemeldet, auch im südlichen Landkreis Landsberg gab es Probleme mit der Verbindung.

Sie sind auch von der Vodafone-Störung betroffen? Hier finden Sie Hotline und Infos.

Aber auch in anderen Regionen Deutschlands gibt es Probleme mit dem Vodafone-Netz. Im Forum von allestörungen.de haben sich mehr als 10.000 betroffene Vodafone-Kunden über Ausfälle der Festnetz-Verbindung sowie Probleme mit dem Mobilfunk beklagt.

Diese Regionen in Deutschland sind von der Netzstörung bei Vodafone betroffen

Neben dem Großraum München sind laut der Website auch die Regionen um die Großstädte Frankfurt, Leipzig, Berlin und Hamburg von Störungen des Vodafone-Netzes betroffen.

Das ist LTE 1 / 7 Zurück Vorwärts LTE steht für Long Term Evolution. Es ist die vierte Mobilfunkgeneration, wird deswegen auch als 4G bezeichnet.

LTE ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde.

Bislang war UMTS die gängige Technik, um mobil im Internet zu surfen. Mit der zunehmenden Zahl an internetfähigen Handys kam der Standard an seine Grenzen.

Neben dem entsprechenden Tarif benötigen die Nutzer auch ein LTE-fähiges Telefon.

Darüber hinaus können auch Laptops mithilfe eines LTE-Sticks in diesem Netz surfen. Der Standard kann damit auch als DSL-Ersatz genutzt werden.

Die benutzten Frequenzbereiche unterscheiden sich regional und variieren von ca. 800 - 2600 MHz.

In Deutschland haben Vodafone, o2 und die Telekom 2010 die entsprechenden Lizenzen ersteigert.

Gemäß der Störungsmeldungen auf der Service-Website sind von den schwerwiegenden Ausfällen bei Vodafone vor allem diese Postleitzahlen-Bereiche betroffen:

09120

12689

14612

18109

21031

24321

24537

29525

29614

67065

67136

86152

86163

93059

95028

Es mag aber sein, dass noch weitere Regionen von den bundesweit auftretenden Netzstörungen bei Vodafone betroffen sind. (AZ)

