"Stralsund: Das Phantom" - Handlung, Besetzung, Trailer: TV-Termin heute

Der Krimi "Stralsund: Das Phantom" läuft im ZDF. Hier finden Sie alle Infos rund um TV-Termin, Handlung und Besetzung sowie einen Trailer.

Von Christian Gerngras

"Stralsund: Das Phantom" ist Teil einer Krimi-Reihe, die seit 2009 regelmäßig im ZDF ausgestrahlt wird und in der namensgebenden Hansestadt Stralsund in Vorpommern spielt. Es ist die zwölfte Episode der Reihe und wurde erstmals 2018 ausgestrahlt. Alle Infos zum nächsten TV-Termin, der Handlung und den Darstellern haben wir hier für Sie. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem einen Trailer zum Film.

"Stralsund: Das Phantom": TV-Termin

"Stralsund: Das Phantom" läuft am Samstag, 1. August 2020 um 20.15 Uhr im ZDF und dauert insgesamt etwa 90 Minuten. Regie führte Michael Schneider.

Handlung von "Stralsund: Das Phantom"

Die junge Polizistin Petra Degenhardt hat ständig das Gefühl beobachtet zu werden und vertraut sich deshalb der Kriminalkommissarin Nina Petersen an. Außerdem berichtet sie davon, dass auch ihre Freundin Maren Leiser das gleiche Gefühl hat. Petersen will ermitteln, obwohl bisher keine Straftat vorliegt. Doch noch bevor sie mit ihren Ermittlungen beginnen kann wird die Leiche einer jungen Studentin gefunden.

Zunächst gerät ihr Freund in das Visier der Ermittler. Dieser beteuert seine Unschuld und gibt an, dass auch seine verstorbene Freundin davon berichtet habe, sich beobachtet und verfolgt zu fühlen. Die Polizei beginnt daraufhin mit der Fahndung nach dem "Phantom", das junge Frauen zu stalken scheint.

Darsteller von "Stralsund: Das Phantom": Schauspieler der Besetzung

Das sind die Hauptdarsteller von "Stralsund: Das Phantom" in der Übersicht:

Katharina Wackernagel als Nina Petersen

als Alexander Held als Karl Hidde

als Karim Günes als Karim Uthman

als Karim Uthman Therese Hämer als Caroline Seibert

Johann von Bülow als Prof. Oliver Lauder

als Prof. Rick Okon als Moritz Fink

als Moritz Fink Picco von Groote als Petra Degenhardt

Andreas Schröders als Stein, Kriminaltechniker

David Simon als Philip Wenz , Hausmeister

als , Hausmeister Judith Neumann als Maren Leiser

als Christine Kutschera als Michalski

"Stralsund: Das Phantom"-Trailer

Den Trailer zum zwölten Teil der Kriminalfilmreihe können Sie sich hier ansehen:

