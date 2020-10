16:54 Uhr

Stranger, Staffel 2: Netflix-Start am Wochende - Infos zu Folgen und Besetzung

"Stranger 2" wird in Deutschland auf Netflix zu sehen sein. In diesem Artikel gibt es die Infos zu Start, Besetzung, Folgen und Handlung.

Die koreanische Serie "Stranger" wird demnächst mit Staffel 2 fortgesetzt. Hier finden Sie die Infos rund um Start, Handlung, Schauspieler, Folgen und Trailer.

Von Sascha Geldermann

Die Serie "Stranger" aus Korea aus dem Jahr 2017 war mit der Mischung aus Krimi, Thriller und Drama international ein Erfolg. Daher wird im Oktober 2020 auch in Deutschland Staffel 2 auf Netflix erscheinen - auf Koreanisch mit (wahlweise) deutschen Untertiteln.

Wann ist der Start genau? Welche Schauspieler kehren zurück? Und wie sieht die Handlung in Staffel 2 von "Stranger" aus? Hier finden Sie die wichtigsten Informationen.

Start von "Stranger", Staffel 2: Wann ist der Release?

In Korea war die zweite Staffel schon im August gestartet. Für Deutschland hat Netflix angekündigt, dass der Start am 11. Oktober 2020 sein wird.

Wie viele Folgen hat "Stranger" 2?

Genau wie die erste Staffel umfasst auch Staffel 2 von "Stranger" 16 Folgen. Diese werden jeweils rund eine Stunde dauern - teilweise auch etwas länger.

Serie "Stranger" auf Netflix: Wie sieht die Handlung von Staffel 2 aus?

In der ersten Staffel haben der emotionslose Staatsanwalt Hwang Si-mok und die Ermittlerin Han Yeo-jin nicht nur einen Mord aufgeklärt, sondern auch einen großen Skandal in Korea aufgedeckt. In der zweiten Staffel arbeiten sie erneut zusammen, um einen ungewöhnlichen Fall zu lösen. Allerdings wird das dieses Mal durch einen Machtkampf zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei erschwert, die beide um mehr Einfluss ringen.

Schauspieler im Cast: Die Besetzung von "Stranger" 2 aus Korea

Mit Cho Seung-Woo als Hwang Si-Mok und Bae Doo-Na als Han Yeo-Jin kehren die beiden Hauptrollen auch in Staffel 2 zurück. Neben einigen weiteren bekannten Gesichtern werden auch so einige Neuzugänge zum Cast von "Stranger 2" gehören.

Hier ein Überblick über wichtige Rollen bei der Besetzung:

Cho Seung-Woo als Hwang Si-Mok

Bae Doo-Na als Han Yeo-Jin

Choi Moo-Sung als Woo Tae-Ha

Kim Young-Jae als Kim Sa-Hyun

Lee Joon-Hyuk als Seo Dong-Jae

Joon-Hyuk als Park Sung-Geun als Kang Won-Cheol

Park Ji-Yeon als Jung Min-Ha

Jeon Hye-Jin als Choi Bit

Lee Hae-Young als Shin Jae-Yong

Hae-Young als Shin Jae-Yong Yoon Se-Ah als Lee Yeon-Jae

Yeon-Jae Choi Jae-Woong als Jang Gun

Jeon Bae-Su als Choi Yoon-Soo

Yoon Tae-In als Seo Sang-Won

Song Ji-Ho als Park Soon-Chang

Trailer zur 2. Staffel von "Stranger"

Dieser kurze Teaser-Trailer stimmt auf die neue Staffel der Serie ein:

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen