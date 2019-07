vor 18 Min.

Stranger Things, Staffel 3: Stream, Cast, Folgen und Kritik im Überblick

Stranger Things 3: Die Hauptdarsteller bekommen es in Staffel 3 erneut mit einer Bedrohung aus dem Upside-Down zu tun.

Stranger Things ist seit dem 4. Juli mit der 3. Staffel auf Netflix zu sehen. Alle Informationen rund um Stream, Cast, Folgen und Kritik der acht neuen Folgen.

Stranger Things ist endlich zurück: Zwei lange Jahre mussten Fans auf Staffel 3 der Netflix-Serie warten. Nun ist die Erfolgsserie mit acht neuen Folgen wieder da und versetzt ein weiteres Mal jung und alt zurück in die 80er Jahre. Da auf Netflix sofort alle Folgen abrufbar sind haben bereits kurz nach Release der aktuellen Staffel die Spekulationen um Staffel 4 begonnen. Hier erfahren Sie alles was Sie über Stranger Things 3 wissen müssen.

Die Hauptcharaktere bekommen auch in dieser Staffel weibliche Verstärkung. Neben Eleven und Maxine unterstützt nun auch Robin die jungen Ermittler. Sie arbeitet zusammen mit Steve in einem Eiscreme-Laden und bringt neue Dynamik in den Cast. Wo die Serie zu sehen ist, wie viele Folgen kommen und welche Schauspieler beteiligt sind, erfahren Sie hier.

Wir beantworten in diesem Artikel die folgenden Fragen:

Start-Termin: Wann erscheint Staffel 3 von Stranger Things?

Welche Schauspieler gehören zur Besetzung?

Welche Folgen bietet Stranger Things in Staffel 3 und wie sieht die Handlung aus?

Gibt es einen Trailer zu Stranger Things 3?

Wo lässt sich die Serie im Stream sehen?

Kritik: Gibt es schon eine Rezension zu den neuen Stranger-Things-Folgen?

Stranger Things 3: Start-Termin

2018 mussten Fans auf Stranger Things verzichten. Die letzte Staffel erschien im Oktober 2017 auf Neftlix. Mehr als anderthalb Jahre später geht es weiter: Die acht neuen Folgen erschienen am 4. Juli 2019 - und zwar alle gleichzeitig auf Netflix. Einem Serien-Marathon steht damit nichts im Wege.

Stranger Things: Cast und Schauspieler von Staffel 3

In Staffel 3 von Stranger Things kehren viele bekannte Schauspieler zurück. Gleichzeitig gibt es einige Neuzugänge bei der Besetzung. Das sind die wichtigsten Cast-Mitglieder:

Winona Ryder spielt Joyce Byers

David Harbour spielt Chief Jim Hopper

Finn Wolfhard spielt Mike Wheeler

Millie Bobby Brown spielt Eleven

Gaten Matarazzo spielt Dustin Henderson

Caleb McLaughlin spielt Lucas Sinclair

Noah Schnapp spielt Will Byers

Sadie Sink spielt Maxine "Max" Mayfield

Natalia Dyer spielt Nancy Wheeler

Charlie Heaton spielt Jonathan Byers

Joe Keery spielt Steve Harrington

Dacre Montgomery spielt Billy Hargrove

Cara Buono spielt Karen Wheeler

Priah Ferguson spielt Erica Sinclair

Maya Hawke spielt Robin

Neue Folgen Stranger Things: Die Handlung von Staffel 3

Acht neue Folgen gehören zu Staffel 3 von Stranger Things. Sie erzählen die Geschichte nach einem kleinen Zeitsprung im Jahr 1985 weiter. Im Mittelpunkt des Geschehens steht wieder die Kleinstadt Hawkins, in der mittlerweile ein neues Einkaufszentrum zur Attraktion geworden ist.

Die jungen Hauptcharaktere müssen sich zum einen mit alltäglichen Problemen auseinandersetzen: Sie wachsen heran und gehen Beziehungen ein, was für Probleme in der Gruppen-Dynamik sorgt. Gleichzeitig müssen sie neue und alte Feinde bekämpfen, die es vor allem auf Eleven und ihre übersinnlichen Fähigkeiten abgesehen haben. Denn mit dem Ende von Staffel 2 wurde das Böse nicht endgültig besiegt.

Das sind die Namen der acht Folgen:

Suzie, Do You Copy? (Suzie, hörst du mich?) The Mall Rats (Ratten) The Case of the Missing Life Guard (Die verschwundene Rettungsschwimmerin) The Sauna Test (Der Sauna-Test) The Source (Der Ursprung) The Birthday (Der Geburtstag) The Bite (Der Biss) The Battle of Starcourt (Die Schlacht von Starcourt)

Stranger Things, Staffel 3: Das ist der offizielle Trailer

Genauere Eindrücke zu den acht neuen Folgen und der Handlung liefert der offizielle Trailer zur neuen Staffel:

Stranger Things: Hier sehen Sie Staffel 3 im Stream

Stranger Things läuft exklusiv im Stream auf Netflix. Wer Staffel 3 sehen möchte, benötigt daher ein Abo für den Streaming-Anbieter. Natürlich lassen sich dort auch die ersten beiden Staffeln nachholen oder noch einmal schauen.

Kritik: Gibt es schon eine Rezension zu Stranger Things 3?

Die Rezensionen fielen bislang eher positiv aus. IGN vergab beispielsweise 8.8 von 10 Punkten. Die Seite lobte, dass es die Macher der Serie verstehen, alles aus den Charakteren herauszuholen. The Hollywood Reporter vermisste hingegen mehr Tiefgang. Staffel 3 sei größer - aber nicht besser. Das Finale der dritten Staffel sorgt online bereits für Spekulationen um die Handlung und Protagonisten von Staffel 4. Netflix hat allerdings noch nicht bestätigt, wann und ob eine vierte Staffel von Stranger Things erscheint. (sge)

Themen Folgen