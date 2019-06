Stranger Things, Staffel 3: Trailer, Start, Besetzung, Folgen und Stream

Feiertag

Wo ist Fronleichnam 2019 ein gesetzlicher Feiertag? Und was feiern wir da?

Fronleichnam 2019: Morgen steht der nächste Feiertag in Bayern an. Doch was ist Fronleichnam genau? Warum gibt es Prozessionen und welche Bundesländer haben Feiertag?