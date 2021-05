Besetzung, Trailer, Handlung: So wird Staffel 4 von "Stranger Things"

Netflix wird auch eine 4. Staffel der Erfolgsserie "Stranger Things" veröffentlichen. Alles was bisher rund um Start, Handlung und neue Besetzung bekannt ist, lesen Sie in diesem Artikel.

"Stranger Things" geht mit einer 4. Staffel an den Start. Netflix wird somit seine erfolgreichste Sci-Fi-Serie weiterführen. Viel wurde von der Serie noch nicht verraten. Eine Neuigkeit ist aber bereits bekannt: Es gibt gleich acht Neuzugänge in der Besetzung. Wir halten Sie hier mit den neuesten Infos rund um Start, Handlung, Schauspieler und Trailer auf dem Laufenden.

Release von "Stranger Things", Staffel 4: Wann ist Start in Deutschland?

Ein genauer Start-Termin der 4. Staffel "Stranger Things" steht bis jetzt noch nicht fest. Voraussichtlich wird der vierte Teil der Serie 2021 bei Netflix veröffentlicht.

Übrigens: Die Schöpfer Matt und Ross Duffer haben bestätigt, dass Staffel 4 nicht das Ende der Geschichte sein wird und dass es mindestens noch eine Staffel 5 von "Stranger Things" geben wird.

"Stranger Things", Staffel 4: Trailer

Im Mai 2021 wurde ein Trailer zur 4. Staffel von "Stranger Things" veröffentlicht. Hier sehen Sie die deutsche Version:

4. Staffel von "Stranger Things": Die Handlung

Am Ende der 3. Staffel wurden die Zuschauer mit einigen offenen Fragen zurückgelassen. Hat Elfie ihre Fähigkeiten für immer verloren? Am Ende der 3. Staffel war sie noch immer nicht in der Lage, wieder Gegenstände mit ihrem Verstand zu kontrollieren.

Des Weiteren wird sich zeigen, ob die Familie Byers Hawkins dauerhaft verlassen wird. Zudem wird Russland ein neuer Schauplatz werden, was man im ersten Teaser der Serie erkennen kann. Außerdem konnte man schon im Abspann von Staffel 3 sehen, dass die Russen in einer geheimen Einrichtung einen Demogorgon halten und ihn mit Gefangenen füttern. Einer dieser Gefangenen ist Jim Hopper.

Besetzung im Cast: Die Schauspieler von "Stranger Things", Staffel 4

Rolle Schauspieler Jim Hopper David Harbour Mike Wheeler Finn Wolfhard Elfie Millie Bobby Brown Dustin Henderson Gaten Matarazzo Nancy Wheeler Natalia Dyer Jonathan Byers Charlie Heaton Steve Harrington Joe Keery Joyce Byers Winona Rider Lucas Sinclair Caleb McLaughlin Dr. Sam Owens Paul Reiser

Neue Darsteller: Wer sind die Neuzugänge in Staffel 4?

Rolle Schauspieler Erläuterung zur Rolle Peter Ballard Jamie Campbell Bower arbeitet in einer psychiatrischen Klinik Argyle Eduardo Franco neuer bester Freund von Jonathan Eddie Munson Joseph Quinn Anführer des Hellfire Club Lieutenant Colonel Sullivan Sherman Augustus will Hawkins ein für allemal vom Bösen befreien Jason Carver Mason Dye Schüler, dessen heile Welt zusammenbricht Yuri Nikola Djuricko russischer Schmuggler Victor Creel Robert Englund in der psychiatrischen Anstalt einsitzender Mörder Dmitri Tom Wlaschiha russischer Gefängniswärter

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.