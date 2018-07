vor 18 Min.

Streunender Hund gewinnt Medaille bei Halbmarathon Panorama

Ein streunender Hund hat sich spontan Läufern im Outback angeschlossen. Er erhielt sogar eine Teilnehmermedaille und wird wohl bald zur Adoption freigegeben.

Ein kleiner streunender Hund namens Stormy ist für seine spontane Teilnahme an einem Halbmarathon im australischen Outback mit einer Medaille ausgezeichnet worden. "Die Leute waren sehr amüsiert. Ein sehr freundlicher Hund, der vor dem Start herum ging und die Leute begrüßte. Und dann ist er mitgelaufen", sagte der Veranstalter des Goldfields Pipeline Marathon in Westaustralien, Grant Wholey, am Dienstag der Nachrichtenagentur afp.

Stormy kommt ursprünglich aus einer Aborigines-Siedlung

"An den Versorgungsstopps lief er immer ein bisschen umher und begrüßte die Freiwilligen und die Läufer", beschrieb Wholey den Hund. Anschließend habe sich der kleine Streuner immer einem Läufer angeschlossen, um mit der Menge weiterzulaufen. Nach zweieinhalb Stunden kam er ins Ziel - eine durchschnittliche Zeit, aber beachtlich für den kleinen schwarz-braunen Vierbeiner mit kaum längeren Beinen als ein Dackel.

Wholey sagte, er habe den Hund vergangene Woche besucht und ihm eine Teilnehmermedaille verliehen in der Hoffnung, dass sich ein Halter melden würde. Nach dem Rennen nahmen sich zunächst Wildhüter des Hundes an, weil kein Halter ausfindig gemacht werden konnte.

Nach Angaben des Veranstalters kommt Stormy ursprünglich aus einer nahegelegenen Aborigines-Siedlung. Wenn sich nicht bald ein Besitzer meldet, soll Stormy nach einer Woche zur Adoption freigegeben werden. Einige der Halbmarathonläufer hätten bereits Interesse angemeldet, sagte Wholey. "Er scheint ein sehr freundlicher, liebenswürdiger Hund zu sein. Er wird jemandem ein guter Begleiter sein." (afp)

