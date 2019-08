vor 3 Min.

Stromausfall legt Heidelberg und Eppelheim lahm

Ein Blackout hat in Heidelberg und Eppelheim dazu geführt, dass Tausende Bewohner keinen Strom hatten. Auch im Verkehr führte das zu Behinderungen.

Tausende Menschen in Heidelberg und Eppelheim haben am Donnerstagmorgen ihre Kaffeemaschinen oder Radios wegen eines Stromausfalls nicht benutzen können. Zwanzig Minuten lang ging gar nichts mehr inklusive der Ampelanlagen.

Im Berufsverkehr führte das nach weiteren Polizeiangaben insbesondere an größeren Kreuzungen zu erheblichen Behinderungen. Die Ursache des Stromausfalls in den beiden Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis war am Donnerstagmittag zunächst unklar.

