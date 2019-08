Stromausfall legt große Teile Großbritanniens lahm

Blackout in London, Südengland und weiteren Teilen von Großbritannien: Großflächige Stromausfälle haben das öffentliche Leben weitestgehend lahmgelegt.

In London und Teilen Großbritanniens hat es am Freitag großflächige Stromausfälle gegeben. Das teilte unter anderem der Netzwerkbetreiber UK Power Networks auf Twitter mit. Auch im Norden des Landes, in den Midlands und in Wales kam es zu Stromausfällen. Der Verband der britischen Eisenbahngesellschaften National Rail teilte mit, eine große Zahl von Zugverbindungen sei beeinträchtigt, auch Anzeigetafeln seien teilweise betroffen.

We're aware of a power cut affecting a large area of London and South East. We believe this is due to a failure to National Grid's network, which is affecting our customers. We may not be able to answer individual tweets at this time. Please keep an eye on our feed for updates.