Stubbe mit Tödliche Hilfe heute am 30.1.21 im ZDF: TV-Termin, Handlung, Besetzung

Das ZDF bringt am 30.1.2021 den Krimi "Stubbe - Tödliche Hilfe" ins deutsche Fernsehen. Wann ist die TV-Ausstrahlung? Wie ist die Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast?

Krimizeit im ZDF: Heute gibt es "Stubbe - Tödlich Hilfe" zu sehen. Wann genau ist der TV-Termin? Welche Schauspieler spielen mit? Und: Wie ist die Handlung der Folge? Wir haben die Antworten.

"Stubbe - Tödliche Hilfe" im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

Das ZDF zeigt "Stubbe - Tödliche Hilfe" heute am Samstag, 30. Januar 2021. Die Folge startet um 20.15 Uhr und dauert 90 Minuten. Ungeduldige finden den Krimi bereits ab Freitag, 29. Januar 2021, 10 Uhr, als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Stubbe - Tödliche Hilfe"

Malte Stern ist verzweifelt: Ein Unbekannter hat seine pflegebedürftige Mutter umgebracht. Vom Täter fehlt noch jede Spur. Der Hinterbliebene erinnert sich in diesen schweren Tagen an Jugendfreundin Christiane, die nicht nur Stubbes Tochter, sondern auch Journalistin ist - und ihm bei der Aufklärung des Verbrechens helfen soll.

Für Christiane passt die Anfrage zeitlich ganz gut, haben doch gerade die Sommerferien begonnen. Kurzerhand fährt sie von Hamburg aus ins heimische Dresden, um Malte zu helfen. Mit dabei: ihre neunjährige Tochter Caroline, die sich darauf freut, in Dresden die Familie wiederzusehen. In Sachsen angekommen, begibt sich Christiane sogleich rein in die Welt eines dubiosen Pflegedienstes. Als Praktikantin versucht sie an Informationen zu gelangen.

Ihrer Familie erzählt Christiane nicht, was sie eigentlich in die alte Heimat gelockt hat. Stubbe ist ohnehin erst mal abgelenkt durch seine Enkeltochter. Allerdings kommt es bei der Familienzeit auch immer wieder zu Spannungen.

Christiane ist natürlich nicht die Einzige, die Nachforschungen zu dem Mordfall anstellt. Auch die Dresdner Polizei hat den Pflegedienst ins Visier genommen. Stubbe erfährt davon von seiner Lebensgefährtin Marlene. Dramatisch wird es, als Christianes Undercover-Einsatz ans Licht kommt.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Stubbe - Tödliche Hilfe“ mit?

Wilfried Stubbe - Wolfgang Stumph

- Christiane Stubbe - Stephanie Stumph

- Caroline Stubbe - Greta Kasalo

- Marlene Berger - Heike Trinker

- Heike Trinker Zabel - Stephan Grossmann

Olga Müller - Christine Schorn

- Malte Stern - Patrick Güldenberg

- Alex Wolkow - Sebastian Urzendowsky

- Carmen - Nadine Wrietz

Boris Krol - Oliver Mommsen

- Birgit Wellbrock - Tessa Mittelstaedt

- Pförtner Raschke - Tom Quaas

Dr. Fred Hübner - Patrick Wolff

- Patrick Wolff Milena - Monika Oschek

Anda - Malina Ebert

Helge - Wanja Mues

Max Triebel - Florian Schmidtke

- Kurt Sielski - Werner Lustig

