Studie: Wien ist die Stadt mit der höchsten Lebensqualität

Staatsanwaltschaft fordert

Frau Richtung U-Bahn gestoßen: Täter soll in Psychiatrie

Im Prozess gegen einen 26-Jährigen, der eine Frau in Köln in Richtung einer einfahrenden U-Bahn gestoßen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik gefordert.