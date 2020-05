vor 53 Min.

"Stumptown": Start, Folgen, Handlung, Cast, Trailer

"Stumptown": Ist die neue Serie von How-I-Met-Your-Mother-Star Cobie Smulders. Start, Handlung, Schauspieler, Trailer und Folgen - die Infos gibt es in unserer Übersicht.

"Stumptown" ist bereits vor einigen Monaten komplett in den USA gelaufen, nun feiert die Serie mit How-I-Met-Your-Mother-Star Cobie Smulders Deutschland-Premiere auf Sky. Wann der genau Start ist, was die Handlung ist, wie viele Folgen es gibt, wer mitspielt und einen Trailer gibt es in unserer Übersicht.

Wann ist der Start von "Stumptown" auf Sky?

Die Serie startet am 19. Mai immer in Doppelfolgen auf Sky One ab 20.15 Uhr.

Das ist die Handlung von "Stumptown"

Privatdetektivin Dex Parios (Cobie Smulders) ist ein Ex-Marine, die in ihrer alten Heimat Portland, Oregon ihren neuen Beruf ausübt. Dex ist äußerst schlau, hat aber eine komplizierte Vergangenheit und kann sie sich nur auf sich selbst verlassen. So räumt sie stets im Leben anderer Leute auf, vergisst dabei aber ihr eigenes.

Zu den Leuten, um die sie sich kümmert, gehört ihr jüngerer Bruder Ansel (Cole Sibus), der das Down-Syndrom hat. Der hat gerade einen Job in der Bar von Dex altem Freund Grey (Jake M. Johnson) bekommen.

Bei ihrer Arbeit kommt die taffe Dex dem Polizisten Detective Miles Hoffman (Michael Ealy) näher – sehr zum Missfallen von dessen Vorgesetzter Cosgrove (Camryn Manheim).

Wie viele Folgen hat die erste Staffel von "Stumptown"?

Die erste Staffel hat 18 Folgen, dabei ist leider nur von den ersten sieben Episoden die deutschen Titel bekannt:

Aller Anfang ist schwer Verpasste Chancen Reingelegt Familienbande Schlechte Alibis Drugs und Rock & Roll November Überraschung The Other Woman Dex Education Reality Checks Don't Bounce The Past and the Furious Dirty Dexy Money The Dex Factor Til Dex Do Us Part At All Costs: The Conrad Costas Chronicles All Quiet On The Dextern Front The Dex Files All Hands on Dex

Cast und Besetzung: Das sind die Schauspieler von "Stumptown"

Neben dem How-I-Met-Your-Mother-Star Cobie Smulders spielen noch diese Schauspieler mit:

Cobie Smulders : Dex Parios

Parios Cole Sibus : Ansel Parios

Ansel Parios Jake M. Johnson : Grey McConnell

Michael Ealy : Detective Miles Hoffman

Detective Camryn Manheim : Lieutenant Cosgrove

Lieutenant Cosgrove Tantoo Cardinal : Sue Lynn Blackbird

Adrian Martinez : Tookie

Der Trailer zu "Stumptown"

Das ist der englische Trailer zu "Stumptown". (AZ)

