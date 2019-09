00:12 Uhr

Sturm Mortimer: Wetterdienst warnt vor Behinderungen am Montag

Sturm "Mortimer" hat Deutschland erreicht. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Orkanböen, die Bahn vor Behinderungen. Auch Fußgänger sollen vorsichtig sein.

Der erste größere Herbststurm 2019 trifft seit Sonntagabend weite Teile Deutschlands. Sturmtief "Mortimer" könnte am Montagmorgen Behinderungen im Bahnverkehr und auf den Straßen bringen. Auch Fußgänger sollten vorsichtig sein, mahnte der Deutsche Wetterdienst (DWD), der von einem Sturmtief sprach, "das recht flink unterwegs ist und nicht unterschätzt werden sollte".

Vor allem an der vorpommerschen Küste, aber auch weiter landeinwärts, wurden bereits in der Nacht teils schwere Sturmböen erwartet, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Von starken Winden war bereits Nachmittag die Besatzung eines Segelboots auf der Müritz an der Mecklenburgischen Seenplatte überrascht worden. Das Boot kenterte - ein Fahrgastschiff nahm die fünf Segler auf.

Sturm Mortimer zieht nun weiter mit teils schweren Sturmböen über Deutschland hinweg. Am späten Sonntagabend tangierte er vor allem Westdeutschland und den Süden, im Laufe des Montags werden dann weite Teile von Mortimer durcheinander gewirbelt. Erst am Montagnachmittag soll sich der Wind dann langsam abschwächen.

Sturm "Mortimer" über Deutschland am Montag erwartet

Der DWD erwartet beim ersten Herbststurm 2019 Böen zwischen 70 und 80, teilweise auch 90 Stundenkilometer. Das sei zwar noch kein Unwetter im eigentlichen Sinn; allerdings seien örtlich auch Gewitter mit dann orkanartigen Böen bis 110 Stundenkilometer möglich - auch in Bayern. Ein zweites Problem sei, dass die Bäume derzeit noch viel Laub tragen und daher für die Böen eine große Angriffsfläche bieten. Auch vergleichsweise niedrigen Windgeschwindigkeiten könnten dann dazu führen, dass Bäume umstürzen.

Die Deutsche Bahn warnte, dass es am Montagmorgen zu Einschränkungen im Bahnverkehr durch Sturmschäden kommen könnte.

Wind, Sturm und Orkan - was ist der Unterschied? 1 / 5 Zurück Vorwärts Windstärken werden nach der von dem britischen Admiral Francis Beaufort (1774-1857) entwickelten Skala berechnet. Sie reicht von 0 Beaufort (Windstille) bis zur Stärke 12 (Orkan).

Böen sind kräftige Windstöße, die den Zehn-Minuten-Mittelwert der gemessenen Windgeschwindigkeit für bis zu 20 Sekunden übersteigen.

Stürmischer Wind (Stärke 8) erreicht eine mittlere Geschwindigkeit von 62 bis 74 Kilometern pro Stunde - gemessen in zehn Metern Höhe über freiem Gelände.

Bei Sturm fegt der Wind mit einer mittleren Geschwindigkeit von 75 bis 88 Stundenkilometer über freies Gelände (Stärke 9). Bei Wind mit Tempo 89 bis 102 (Stärke 10) spricht man von einem schweren, bei 103 bis 117 (Stärke 11) von einem orkanartigen Sturm.

Orkane sind besonders heftige Stürme mit 118 Kilometern pro Stunde und mehr (Stärke 12). Sie richten oft schwere Verwüstungen an.

Zuletzt hatte ein größeres Sturmtief im Juni in Deutschland für Einsätze und Behinderungen gesorgt. Mit Gewittern und Windböen zog Sturmtief "Klaus" über Deutschland hinweg und verletzte 21 Menschen. In Berlin fiel mancherorts i so viel Regen wie sonst in einem ganzen Monat. Straßen wurden zeitweise überflutet, auf dem Wannsee kenterten Boote, und ein Baum fiel auf ein Cabrio - die Insassen wurden dabei leicht verletzt. Für knapp zwei Stunden blieben alle Fernzüge am Berliner Hauptbahnhof stehen - durch das Gewitter waren technische Anlagen beschädigt worden.

Mehr zum Wetter lesen Sie auch in unserem Wetter-Special.(AZ)

Themen folgen