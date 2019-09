vor 18 Min.

"Sturm der Liebe": Darsteller, Sendetermine, ganze Folgen als Wiederholung

Werktags wird im Ersten die Serie "Sturm der Liebe" ausgestrahlt. Alle Infos rund um Sendetermine, Darsteller, Live-Übertragung und Wiederholung der Folgen: hier.

Die Telenovela "Sturm der Liebe" wird seit 2005 in der ARD ausgestrahlt wird. Die Serie wurde mittlerweile in mehrere Sprachen übersetzt und wird in vielen europäischen Ländern ausgestrahlt. Die Handlung in "Sturm der Liebe" dreht sich rund um das Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof" und deren Betreiber, die Familie Saarfeld. Hier finden Sie alle Infos rund um Darsteller, Sendetermine und Übertragung live im TV und Stream in der Übersicht. Ganze Folgen stehen auch als Wiederholung zur Verfügung.

"Sturm der Liebe": Darsteller und Schauspieler im Cast

Die ARD-Serie "Sturm der Liebe" erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. In unserem Überblick erfahren Sie, welche Schauspieler momentan in der Telenovela mitwirken und welche Rollen sie dabei besetzen:

Dr. Michael Niederbühl, gespielt von Erich Altenkopf

Christoph Saalfeld, gespielt von Dieter Bach

Tina Kessler, gespielt von Christin Balogh

Denise Saalfeld, gespielt von Helen Barke

Henry Achleitner, gespielt von Patrick Dollmann

Jessica Bronckhorst, gespielt von Isabell Ege

Werner Saalfeld, gespielt von Dirk Galuba

Hildegard Sonnbichler, gespielt von Antje Hagen

Valentina Saalfeld, gespielt von Paulina Hobratschk

Eva Saalfeld, gespielt von Uta Kargel

Paul Lindbergh, gespielt von Sandro Kirtzel

André Konopka, gespielt von Joachim Lätsch

Annabelle Sullivan, gespielt von Jenny Löffler

Robert Saalfeld, gespielt von Lorenzo Patané

Alfons Sonnbichler, gespielt von Sepp Schauer

Fabian Liebertz, gespielt von Lukas Schmidt

Joshua Winter, gespielt von Julian Schneider

Lucy Ehrlinger, gespielt von Jennifer Siemann

Romy Ehrlinger, gespielt von Désirée von Delft

Natascha Schweitzer, gespielt von Melanie Wiegmann

"Sturm der Liebe" im Live-TV in der ARD, im Stream oder als Wiederholung sehen: Sendetermine

Das Erste präsentiert von Montag bis Freitag täglich um 15.10 Uhr eine neue Folge der 15. Staffel von "Sturm der Liebe". Ganze Folgen können live im TV oder im Nachhinein in der ARD-Mediathek als Wiederholung gestreamt werden. Die Nutzung der Mediathek ist kostenfrei. (AZ)

