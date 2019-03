vor 17 Min.

Sturm und Regen trüben den Endspurt im Fasching Panorama

Windböen lassen in Köln die Federn an den Mützen der Musiker fliegen.

Der Fasching geht in den Endspurt. Noch bis Dienstag finden große Umzüge statt. Aber das Wetter in der Region Augsburg spielt nicht mit.

Rund um Augsburg steht bis zum Dienstag der Faschingsendspurt an. In der Region finden noch mehrere große Umzüge statt. Auf welches Wetter müssen sich die Narren in und um Augsburg einstellen?

Ausgerechnet an Rosenmontag soll es besonders stürmisch werden. Der Montag beginnt zwar trocken mit Temperaturen, die am Vormittag bis zu zehn Grad erreichen. Gegen Nachmittag steigt jedoch die Regenwahrscheinlichkeit. Das Thermometer klettert auf bis zu 14 Grad.

Wetter: Schwere Sturmböen an Rosenmontag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind schwere Sturmböen zu erwarten. Die Experten von Wetterkontor rechnen für Augsburg mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometer pro Stunde. Damit ist der Montag laut den Meteorologen der Hauptsturmtag.

Ähnlich ist die Lage übrigens in den Karneval-Hochburgen in Nordrhein-Westfalen. Dort wird der Sturm für die Rosenmontagszüge zum Problem. Tief "Bennet" wird laut Deutschem Wetterdienst voraussichtlich mit Geschwindigkeiten von 70 bis 80 Kilometern pro Stunde am Montagvormittag breit über Nordrhein-Westfalen hinwegfegen.

Auch Köln und Düsseldorf sowie Teile des Ruhrgebiets müssten mit Böen der Windstärke 8 bis 9 rechnen, sagte DWD-Meteorologe Malte Witt am Sonntag. Während man in Köln damit rechnet, dass der Zug starten könne, wollen die Veranstalter in Düsseldorf am Sonntagabend oder Montagfrüh entscheiden, ob die Wagen rollen können - hier informieren wir aktuell über Absagen von Rosenmontagszügen.

An Aschermittwoch wird das Wetter besser

Für Augsburg und die Region sagt der DWD für Faschingsdienstag zwar weiterhin Windböen voraus. Diese sollen jedoch nicht so stark sein wie am Montag. Vor allem am Nachmittag ist aber weiterhin mit Regen zu rechnen.

Zum Ende der Faschingszeit am Aschermittwoch bessert sich das Wetter. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Temperaturen erreichen am Mittwochnachmittag laut DWD um die 15 Grad. (AZ/dpa)

