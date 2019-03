13:43 Uhr

Sturmtief Bennett führt bei Bahn zu Behinderungen und Zugausfällen Panorama

Sturm Bennett hat Norddeutschland fest im Griff. Bei der Bahn kommt es bereits zu Behinderungen und Ausfällen. Hier aktuelle News zum Unwetter am Rosenmontag.

Sturm Bennet und die Bahn: Zugreisende müssen am Montag vor allem in Norddeutschland mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen rechnen. Wegen Schäden durch den Sturm komme es auf mehreren Strecken zu entsprechenden Behinderungen, teilte der Konzern mit.

Die Behinderungen bei der Bahn durch den Sturm im Überblick (Stand: 13.30 Uhr)

Züge zwischen

Norddeich Mole – Emden – Bremen – Hannover – Magdeburg – Leipzig – Dresden

aus Richtung Bremen beginnen und enden in Oldenburg (Old).

Puttgarden und Hamburg (Hbf) fallen in beiden Richtungen aus.

Ein Busnotverkehr zwischen Hamburg und Puttgarden ist eingerichtet. Alternativ verkehren zwischen Hamburg und Lübeck die Züge des Regionalverkehrs.



Stralsund – Hamburg – Hannover – Kassel-Wilhelmshöhe – Frankfurt (M) – Karlsruhe

werden zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Frankfurt (M) in beiden Richtungen über Fulda umgeleitet.



Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln – Frankfurt (M) – Nürnberg – Passau

werden in beiden Richtungen umgeleitet. Der Halt Hanau entfällt. Es kann zu Verspätungen von ca. 45 Minuten kommen.



Dortmund – Köln Messe/Deutz – Frankfurt (M) – Würzburg – Nürnberg – München

werden in beiden Richtungen umgeleitet. Der Halt Hanau entfällt. Es kann zu Verspätungen von ca. 45 Minuten kommen.



Dortmund – Köln – Frankfurt (M) – Würzburg – Nürnberg – Regensburg – Passau –Linz – Wien

werden in beiden Richtungen umgeleitet. Der Halt Hanau entfällt. Es kann zu Verspätungen von ca. 45 Minuten kommen.



Berlin – Kassel-Wilhelmshöhe – Frankfurt (M) – Mannheim – Basel SBB – Interlaken Ost

werden in beiden Richtungen über Magdeburg umgeleitet. Es kann zu Verspätungen von ca. 60 Minuten kommen. Der Halt Wolfsburg entfällt. (vsl. bis 18 Uhr)



Hannover – Berlin werden in beiden Richtungen über Braunschweig umgeleitet.

Es kann zu Verspätungen von ca. 30 Minuten kommen. Der Halt Wolfsburg entfällt. (vsl. bis 18 Uhr)

Der Sturm am Rosenmontag hat nicht nur im Bahnverkehr im Norden Deutschlands Folgen. Auch in Bayern warnte der Deutsche Wetterdienst vor schweren Gewittern und Orkanböen.

Besonders dramatisch: In Ochtrum im Münsterland tötete ein umstürzender Baum einen 37 Jahre alten Autofahrer. Der Mann war auf einer Landstraße unterwegs, als der Baum umfiel und das Fahrzeug traf. "Der Verdacht liegt nahe, dass das mit dem Sturm zusammenhängt", sagte ein Sprecher der Kreispolizei Steinfurt.

Die traditionellen Rosenmontagszüge in Köln, Düsseldorf und Mainz finden zwar statt , aber teilweise verspätet oder nur mit Einschränkungen.

Der Fasching auf dem Augsburger Rathausplatz fällt heute wegen Sturmwarnung aus.

