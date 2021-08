So sieht es in der faszinierenden Baustellen-Welt von Stuttgart 21 aus

Plus Das Bahnprojekt Stuttgart 21 macht Fortschritte. Die neue Trasse Ulm-Wendlingen soll schon Ende 2022 in Betrieb gehen. Nur die Gegner sind noch immer die alten.

Auf der oberen Arbeitsebene der Bahnhofsgrube sieht es aus wie auf einem gigantischen Schrottplatz. Meterlange Bündel verbogener Stahlstreben, soweit das Auge reicht. An jeder Strebe ist ein wetterfestes Etikett befestigt mit einer Reihe von QR- und Zahlencodes, Plan-, Bauteil- und Positionsnummern. „Brillenkelch“ steht winzig unter einer Zahlenreihe.