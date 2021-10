"Succession": Start der Staffel 3 des Medien-Familiendramas bei Sky Ticket

"Succession": Sky Ticket bringt Staffel 3 der HBO-Dramaserie an den Start. Welche Folgen hat die Handlung? Welche Schauspieler gehören zur Besetzung? Hier erfahren Sie es. Auch einen Trailer können wir Ihnen anbieten.

Der Kampf um die Macht in einem Medien-Imperium geht weiter: Sky Ticket präsentiert Ende November Staffel 3 des Familiendramas "Succession". Insider vermuten, dass Rupert Murdoch und sein internationales Unternehmen "News Corp" als Vorbild für die Serie gedient haben könnten, doch Showrunner und Autor Jesse Armstrong lässt sich nicht festnageln: "Es handelt sich um eine fiktive Familie. Wir haben beim Schreiben an die Murdochs, an William Randolph Hearst und Robert Maxwell gedacht", sagt er. "Uns interessierten grundsätzlich alle Geschichten um die Nachfolge in einem Imperium und die Verflechtungen zwischen Politik und Medien."

"Succession", Staffel 3: Wann ist der Start bei Sky Ticket?

Der Anbieter hat den Start der Serie für Montag, 22. November 2021, angekündigt. Ab 20.15 Uhr wird der Stream verfügbar sein.

Danach wird immer montags, ebenfalls ab 20.15 Uhr, eine weitere Folge auf Sky Atlantic ausgestrahlt. Bei Sky Q und Sky Ticket läuft sie auf Abruf - wahlweise im Original oder auf Deutsch. Die Staffeln 1 und 2 sind ebenfalls bei Sky Ticket und Sky Q auf Abruf verfügbar.

Handlung: Worum geht es in Staffel 3 von "Succession"?

Medienmogul Logan Roy wurde von seinem Sohn Kendall in eine Falle gelockt. Er muss sich nun dringend um familiäre, politische und finanzielle Verbündete kümmern. Ein erbitterter Firmenkampf droht in einen echten Familien-Bürgerkrieg umzuschlagen.

Nach einer skandalumwitterten Pressekonferenz zieht Kendall in ein neues Hauptquartier um und wechselt seine PR-Agentur. Vater Logan steht nach der Enthüllung vollkommen nackt da - ohne jeden Verbündeten. Der Medienzar will seinen Chefposten schießen lassen und nach einem sicheren Versteck suchen, während das FBI bereits vor der Konzernzentrale steht. Die Spannungen nehmen zu, und die Familie Roy muss sich mit der Frage beschäftigen, wer in einer Zeit nach Logan das Sagen haben wird.

"Succession", Staffel 3 bei Sky Ticket: Die Folgen

Staffel 3 hat neun Episoden à ca. 60 Minuten mit diesen Titeln:

Secession Mass in Time of War The Disruption Lion in the Meadow Retired Janitors of Idaho What it Takes Too Much Birthday Chiantishire Noch nicht veröffentlicht

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast der Staffel 3 von "Succession"?

Brian Cox als Logan Roy

als Jeremy Strong als Kendall Roy

Roy Sarah Snook

Kieran Culkin

Alan Ruck

Nicholas Braun

Matthew Macfadyen

Peter Friedman

J. Smith-Cameron

Dagmara Dominczyk

Justine Lupe

David Rasche

Fisher Stevens

Hiam Abbass

Arian Moayed

Harriet Walter

James Cromwell

Natalie Gold

Juliana Canfield

Annabelle Dexter-Jones

Zoë Winters

Jeannie Berlin

Alexander Skarsgård

Sanaa Lathan

Linda Emond

Jihae

Adrien Brody

Hope Davis

Dasha Nekrasova

"Succession", Staffel 3: Der Trailer zur Serie bei Sky Ticket

