vor 36 Min.

Suche eingestellt: Zwei Mädchen wohl ertrunken Panorama

Die Suche nach zwei im Rhein bei Worms vermissten Mädchen ist eingestellt worden. Die Wasserschutzpolizei befürchtet den Tod der neun und 13 Jahre alten Kinder.

Die Suche nach zwei im Rhein bei Worms abgetriebenen Mädchen ist eingestellt worden. Das bestätigte die Wasserschutzpolizei Ludwigshafen am Samstag. Die neun und 13 Jahre alten Kinder einer afghanischen Flüchtlingsfamilie waren am Freitagmittag in einen Strudel geraten und untergegangen. Die Wahrscheinlichkeit, nach so vielen Stunden noch jemanden lebend zu finden, gehe "gegen Null", hieß es bei der Wasserschutzpolizei.

Den Angaben zufolge wurde die Suche, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, mit Einbruch der Dunkelheit am Freitagabend eingestellt. Am Samstag habe die Wasserschutzpolizei Mainz erfolglos den Eicher See abgesucht, der einen Zugang zum Rhein hat. Die regulären Streifen hielten weiterhin Ausschau nach den vermissten Kindern, hieß es. Womöglich werde die Berufsschifffahrt die beiden finden. (afp)

Themen Folgen