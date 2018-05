06:28 Uhr

Suche nach Brandursache im Europa-Park Rust geht weiter Panorama

Das verheerende Feuer im Europa-Park Rust wirft weiter die Frage auf, wie es dazu kommen konnte. Der Schaden ist groß. Trotzdem geht der Betrieb weiter.

Nach dem Millionenschaden bei dem Großbrand im Europa-Park Rust laufen die Ermittlungen zu der Brandursache weiter. Ungeachtet der Arbeit der Experten am Brandort werde der Freizeitpark auch an diesem Montag wieder öffnen, sagte eine Sprecherin.

Der Parkbetrieb sei schon am Sonntag wie geplant aufgenommen worden, twitterte ein Sprecher des Parks am Sonntagmorgen. Die Themenbereiche Skandinavien und Holland stehen demnach aber vorerst nicht zur Verfügung.

Aktuelle Information:

Laut den Einsatzkräften der Feuerwehr ist der Brand zwischenzeitlich gelöscht, es finden momentan noch wenige Nachlöscharbeiten statt. Der Park öffnet um 9.00 wie geplant. Leider stehen die Themenbereiche Skandinavien und Holland vorerst nicht zur Verfügung. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. — Europa-Park Sprecher (@ep_sprecher) 27. Mai 2018

"Wir hoffen, dass wir die nicht nutzbaren Bereiche wie etwa das Fjord Rafting bald wieder öffnen können", sagte eine Sprecherin am Sonntag. Angesichts der vergleichsweise geringen Einschränkungen, die etwa auch bei Wartungsarbeiten vorkämen, gebe es keine Rabatte für Besucher. Nach Darstellung der Sprecherin kamen bis zum Mittag etwa 15.000 Menschen in den Park. "Wir sind zufrieden", sagte sie.

Der Gästeservice des größten europäischen Freizeitparks sprach von "Business as usual" - also von einem ganz normalen Tag. Die großen Achterbahnen seien in Betrieb, es liefen alle Shows. Um die Brandstelle herum lag nach Schilderungen von Augenzeugen noch brenzliger Geruch in der Luft. Sie sprachen aber von einem ungestörten Freizeitvergnügen für die Besucher. An den Attraktionen gab es demnach teils großen Andrang. Von den rund 100 Attraktionen des Parks seien lediglich 3 zunächst nicht mehr nutzbar gewesen. Zerstört worden sei etwa ein Kostümlager und die Indoor-Themenwelt "Piraten in Batavia".

Auch die ARD-Sendung "Immer wieder sonntags", die im Europa-Park aufgezeichnet wird, konnte am Sonntag wie geplant beginnen. Moderator Stefan Mross sprach im Zusammenhang mit dem Brand von einer etwas längeren "Schrecksekunde". "An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Einsatzkräften bedanken, bei allen Helfern des Europa-Parks", sagte Mross zu Beginn der Sendung. Kameraschwenks zeigten jubelnde Zuschauer und blauen Himmel. Von der Rauchsäule des Großbrands war nichts mehr zu sehen.

Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli hatte am Samstag während der Proben zur Sendung aus sicherer Entfernung mehrere Videos aufgenommen, die sie über Instagram verbreitete:

Ein Beitrag geteilt von Beatrice Egli (@beatrice_egli_offiziell) am Mai 26, 2018 um 9:59 PDT

Feuer im Europa-Park Rust: 500 Rettungskräfte im Einsatz

In einer Lagerhalle war am Samstagabend aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Rund 550 Kräfte von Feuerwehr, THW und Polizei waren im Einsatz, um den Brand im Europa-Park zu bekämpfen und die Besucher in Sicherheit zu bringen. Auf dem Gelände befanden sich etwa 25.000 Menschen. Sieben Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Tausende Besucher konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Bei dem Brand im Europa-Park ist nach vorläufiger Einschätzung des Unternehmens ein Millionenschaden entstanden. Genau zu beziffern sei dieser aber im Moment nicht, hieß es am Sonntag.

Europa-Park ist Deutschlands größter Freizeitpark

Der Europa-Park ist Deutschlands größter Freizeitpark und rechnet in diesem Jahr nach eigener Auskunft mit mehr als 5,6 Millionen Besuchern, ähnlich wie im Vorjahr. Er war 1975 eröffnet worden. Der 95 Hektar große Park zählt mehr als 100 Attraktionen und Shows. (dpa/AZ)

Themen Folgen