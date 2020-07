10:26 Uhr

Suche nach Yves R.: Wie lange kann ein Mensch ohne Proviant im Wald überleben?

Die Polizei in Oppenau im Schwarzwald sucht immer noch nach Yves Rausch. Der 31-Jährige hatte Polizisten entwaffnet und war in einen Wald geflohen.

Plus Die Polizei sucht seit Tagen nach Yves R., der vier Polizisten entwaffnete und in einen Wald floh. Doch wie lange kann man dort überleben? Ein Experte gibt Auskunft.

Von Tobias Schuhwerk

Weiter auf der Flucht ist Yves R., der als "Wald-Rambo" für Schlagzeilen sorgt. Der vorbestrafte Mann hat am Sonntag in Oppenau im Schwarzwald vier Polizisten entwaffnet, ehe er mit ihren Pistolen ins Dickicht floh. Die Beamten wollten ihn in einer Waldhütte kontrollieren. Der Geflohene soll sich in den Wäldern um Oppenau gut auskennen. "Der Gesuchte ist ohne festen Wohnsitz, kommt aus der Region und ist ortskundig. Der Wald ist sein Wohnzimmer“, sagte der Offenburger Polizeipräsident Reinhard Renter auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Doch wie lange kann ein Mensch ohne Proviant in der Natur überleben?

Oppenau: Wie lange kann man ohne Proviant in der freien Wildbahn überleben?

Die Allgäuer Zeitung bat Wildnispädagoge Stefan Koch um eine Einschätzung. Der 44-Jährige leitete die Wildnisschule Allgäu in Oberstdorf, die Kurse wie "Wildnis für Erwachsene" anbietet.

"Ich würde sagen, dass man es maximal drei Wochen ohne Vorräte in einem Wald in unseren Breitengraden aushalten kann ", sagt Koch und schränkt ein: "Dazu braucht man aber viel Erfahrung und Wissen."

Über genau das verfügt Experte Stefan Koch. Er hat selbst schon einmal drei Wochen in den Südalpen unter allereinfachsten Bedingungen verbracht. Zusammen mit zwei Weggefährten war er nur mit Kleidung und einem Messer ausgerüstet. Das Trio ernährte sich ausschließlich von dem, was die Natur ihnen anbot.

Survival-Experten essen in freier Wildbahn - das bietet die Natur:

Wasser

Insekten

Samen

Wurzeln

Blütengräser

Beeren

Sollte sich Yves R. tatsächlich noch im Wald aufhalten, müsste er dies ähnlich tun. Schüsse auf Wildtiere würden ihn verraten. Gleiches gilt für ein Feuer. Wobei das ohne auch ohne Feuerzeug oder Streichhölzer entfacht werden kann.

Experte Stefan Koch und seine beiden Weggefährten verzichteten bei ihrem dreiwöchigen Wildnis-Aufenthalt freiwillig auf moderne Hilfsmittel. Mit der alten Technik des Feuerbohrens entzündeten sie ihr Feuer. Zudem fertigten sie aus Holz ein Gefäß an, in dem sie aus ihren spärlichen Zutaten "Eintöpfe" kochten. Heiße Steine erhitzten das Wasser. "Die warme Mahlzeit gibt einem einen wichtigen Energieschub", sagt Koch.

Allgäuer Survival-Experte: Diese Gefahren lauern im Wald

Nässe, frieren, Hunger: Diese drei Dinge könnten das Leben in freier Wildbahn für einen Ungeübten schnell zur Hölle machen. Wer erschöpft ist, wird leichter krank, hat mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen und er macht leicht Fehler.

"Wer sich auf so ein Abenteuer einlassen möchte, dem kann ich nur empfehlen, sich über einen längeren Zeitraum vorzubereiten und dabei Dinge wie Zucker und Kohlehydrate langsam herunterzufahren", sagt der Experte. Wichtig sei zudem, die Natur nicht als Gegner zu sehen, sondern das Leben von und mit ihr wertzuschätzen.

Dass die Polizei Yves R. noch nicht gefunden, deutet für den Experten aber eher darauf hin, dass er den Wald bereits verlassen hat. "Es ist sehr schwierig, sich dauerhaft in einem Wald zu verstecken und dabei keine Spuren zu hinterlassen", sagt Stefan Koch, der auch als Fährtensucher viel Erfahrung besitzt.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen