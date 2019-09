Suchterkrankung des Frontmanns - Metallica-Tour verschoben

Die US-Band Metallica muss ihre Australien-Tournee verschieben. Frontmann James Hetfield muss sich erneut wegen seiner Suchterkrankung behandeln lassen.

Wegen einer Behandlung der Suchterkrankung ihres Frontmanns James Hetfield muss die US-amerikanische Metal-Band Metallica ihre ab Mitte Oktober geplante Tournee durch Australien und Neuseeland verschieben.

Hetfield müsse - wie die meisten wahrscheinlich wüssten - seit Jahren immer wieder gegen seine Sucht kämpfen. Er müsse nun "leider" erneut ein Behandlungsprogramm aufnehmen, um wieder an seiner Genesung zu arbeiten, twitterten die drei anderen Bandmitglieder Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo am Freitagabend. "Es tut uns wirklich leid, unseren Fans und Freunden mitteilen zu müssen, dass wir unsere bevorstehende Tournee durch Australien und Neuseeland verschieben müssen."

A Note from Lars, Kirk, and Rob



We are truly sorry to inform our fans and friends that we must postpone our upcoming tour of Australia and New Zealand.



(1/6)