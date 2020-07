16:17 Uhr

"Suits", Staffel 8: Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer zur Serie - am Wochenende geht es los

Demnächst ist Staffel 8 von "Suits" bei Netflix verfügbar. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Schauspieler und Trailer der Serie gibt es hier in der Übersicht.

"Suits" geht bei Netflix mit der 8. Staffel in die nächste Runde. Im Vergleich zu den vorherigen Staffeln der Anwaltsserie gibt es insbesondere bei der Besetzung der Hauptrollen große Veränderungen.

Wir geben Ihnen alle wichtigen Infos zur Serie - Start, Handlung, Folgen und die Besetzung. Am Schluss finden Sie auch einen Trailer.

"Suits" : Wann ist der Serien-Start von Staffel 8 bei Netflix?

Netflix hat den Serien-Start von Teil 1 der Staffel 8 von "Suits" für Samstag, 18. Juli 2020, angekündigt. In den Vereinigten Staaten gibt es die neuen Folgen bereits seit 2018.

Handlung und Folgen: Worum geht es in Staffel 8 bei "Suits"?

Auch in Staffel 8 warten auf die Mitarbeiter der renommierten New Yorker Anwaltskanzlei wieder zahlreiche spannende Fälle. Neben den beruflichen Herausforderungen gibt es auch privat ungelöste Probleme: Wie steht es um Donnas und Harveys Verhältnis und was hat Neuzugang Samantha mit Mike zu tun? Führt sie möglicherweise etwas im Schilde?

Die 8. Staffel von "Suits" umfasst 16 neue Episoden. Die Länge der Folgen beträgt dabei jeweils 42 Minuten.

Die rechte Hand

Rangordnung

Versprechen, nichts als Versprechen

Pro-Kopf-Umsatz

Schlammschlacht

Katzen, Ballett, Harvey Specter

Verletzter Stolz

Coral Gables

Antrag auf Vertagung

Geschäftsführender Partner

Rocky 8

Walfang

Das große Ganze

Vom gleichen Schlag

Der Lockvogel

Harvey

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Suits"

Nach Meghan Markle verließ zuletzt auch Hauptdarsteller Patrick J. Adams die Serie. Hier präsentieren wir Ihnen, welche Schauspieler in Staffel 8 weiterhin in den Hauptrollen von "Suits" dabei sind:

Gabriel Macht als Harvey

als Harvey Sarah Rafferty als Donna

Rick Hoffman als Louis

Kathrine Heigl als Samantha

Wendell Pierce als Robert

Dule Hill als Alex

David Alpay als David

Abigail Spencer als Scottie

David Costabile als Daniel

"Suits": Das ist der Trailer zu Staffel 8

