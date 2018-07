Suizid: Sohn von Tina Turner tot aufgefunden

17:06 Uhr

Tina Turner hat sich bisher nicht zum Tod ihres Sohnes geäußert. Am Dienstagabend fand die Polizei Craig Raymond tot in seiner Wohnung.

Craig Raymond, der Sohn von Tina Turner, wurde tot in seiner Wohnung gefunden. Das berichtet das amerikanische People-Magazin. Er wurde 59 Jahre alt.

Craig Raymond ist tot. Der älteste Sohn von Tina Turner soll sich in Los Angeles erschossen haben. Das berichtet das People-Magazin unter Berufung auf einen Polizeisprecher. Als die Beamten am Dienstagabend in Raymonds Wohnung eintrafen, sei er bereits tot gewesen. Craig Raymond wurde 59 Jahre alt.

Tod von Tina Turners Sohn: Craig Raymond wurde von Ike Turner adoptiert

Als Craig Raymond zur Welt kam , war Tina Turner gerade erst 18 Jahre alt. Sein Vater ist der Saxophonist Raymond Hill, der 1996 verstorben ist. Er trat gemeinsam mit Turners späterem Ehemann Ike auf. Bevor das Paar 1962 heiratete, wurde Tina Turner nochmal Mutter eines Sohnes. Mit der Hochzeit adoptierte Ike Turner Craig Raymond. Die Ehe der beiden hielt 16 Jahre an.

Heute lebt Tina Turner in der Schweiz und ist mit dem deutschen Musikmanager Erwin Bach lieert. Das Paar heiratete 2013 in Zürich. "Hier habe ich meinen Seelenfrieden gefunden", sagte Tina Turner in einem ihrer selten gewordenen Interviews im August dem Schweizer Boulevardblatt Blick zu ihrer neuen Heimatstadt Küsnacht. Mit ihrem Mann führt sie ein weitgehend zurückgezogenes Leben.

Tina Turner war in Paris, als die Polizei ihren Sohn tot auffand

Auf öffentlichen Events zeigt sich Tina Turner nur noch selten. Doch kurz bevor die Meldung vom Tod ihres Sohnes bekannt wurde, besuchte sie die Haute-Couture-Schauen in Paris. Zusammen mit der Schauspielerin Isabelle Huppert und der Nichte von Giorgio Armani saß sie in der ersten Reihe. Zum Tod ihres Sohnes hat sie sich bisher nicht geäußert.

Mit Hits wie "River Deep, Montain High" oder dem Album "What's love got to do with it" avancierte Tina Turner zu einer der erfolgreichsten Sägerinnen der vergangenen Jahrzehnte. Bis heute verkaufte sie über 180 Millionen Tonträger und besitzt ein Vermögen im dreistelligen Millionenbereich.

